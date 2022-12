Qatargate: Έρευνα στον Παναμά για λογαριασμούς ύψους €28 εκατ. της οικογένειας Καϊλή από τον εισαγγελέα Βουρλιώτη Το αίτημα διατυπώθηκε από τον πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Οι λογαριασμοί φέρεται να ανήκουν στην Εύα Καϊλή και τους γονείς της Παναγιώτης Τσιμπούκης 29.12.2022, 16:37 Τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης αναμένει την απάντηση της αντίστοιχης αρχής του Παναμά για το εάν βρέθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί της ευρωβουλευτή Εύας Καϊλή, του συζύγου της και μελών της οικογένειάς της. Την ίδια στιγμή έγινε γνωστό ότι την προπερασμένη Πέμπτη (22/12/2022), λίγες ώρες πριν αποφασιστεί η παράταση της προφυλάκισης της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου από τις βελγικές δικαστικές αρχές, ο κ. Βουρλιώτης είχε ανταποκριθεί στο αίτημα των Βέλγων συναδέλφων του και είχε διαβιβάσει έγγραφο με τα περιουσιακά στοιχεία της Εύας Καϊλή, του συζύγου της Φραντσέσκο Τζόρτζι και του πατέρα της Αλέξανδρου Καϊλή που είχαν δεσμευτεί στην Ελλάδα (Π.Ψυχικό, Πάρος κ.λπ.). Στο ίδιο έγγραφο αναφερόντουσαν και τα ποσά που δεσμεύτηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Στο Διαδίκτυο υπήρξε ανάρτηση που εμφάνισε τραπεζικά έγγραφα με λογαριασμούς της Εύας Καϊλή και μελών της οικογένειας της σε τράπεζα του Παναμά, με καταθέσεις 28 εκατ. ευρώ και με το Κατάρ να είναι η χώρα προέλευσης των χρημάτων. Οι λογαριασμοί φέρονται να είναι στην Τράπεζα Bladex of Panama και να ανήκουν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της και τη μητέρα της Μαρία Ιγνατιάδου. Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται να υπάρχουν 20 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή, 4 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον Αλέξανδρο Καϊλή και 4 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τη Μαρία Ιγνατιάδου. Μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας οι επίμαχες αναρτήσεις με τους λογαριασμούς από την τράπεζα του Παναμά, αμέσως δραστηριοποιήθηκε ο κ. Βουρλιώτης, ο οποίος ζήτησε από τους ομολόγους του στην Κεντρική Αμερική να του γνωστοποιήσουν εάν υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της πρώην ευρωβουλευτή και των άλλων μελών της οικογένειάς της. Λογαριασμοί, όχι μόνο στη συγκεκριμένη Τράπεζα του Παναμά (Bladex of Panama), αλλά σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας αυτής. O επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης Με το ίδιο έγγραφο, ο κ. Βουρλιώτης ζήτησε σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν πράγματι τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της Εύας Καϊλή και των μελών της οικογένειάς της, να του αποσταλούν αντίγραφα των κινήσεών τους (καταθέσεις, αναλήψεις, εμβάσματα κ.λπ.). Επίσης, ζήτησε να αναζητηθούν εάν υπάρχουν θυρίδες στις τράπεζες του Παναμά στα επίμαχα ονόματα, όπως και αν έχουν γίνει επενδύσεις (αγορές) σε ακίνητα (διαμερίσματα κ.λπ.) του Παναμά από τα εν λόγω πρόσωπα. Τις πρώτες ημέρες του ερχόμενου έτους ο κ. Βουρλιώτης αναμένει να του διαβιβαστούν τα αποτελέσματα των ερευνών των συναδέλφων του στον Παναμά και σε καταφατική απάντηση να δρομολογήσει την κατάσχεσή τους, αν και η διαδικασία αυτή είναι αρκετά γραφειοκρατική. Πάντως, ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα των επίμαχων τραπεζικών εγγράφων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα έγγραφα που δείχνουν μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων από το επίσημο κράτος του Κατάρ στην Τράπεζα του Κατάρ και στη συνέχεια σε εμβάσματα τριών λογαριασμών στον Παναμά, στην Εύα Καϊλή, στη μητέρα της και τον πατέρα της είναι «προδήλως και εμφανέστατα πλαστά». Μάλιστα, ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή ζήτησε να πιστοποιηθεί η πλαστογραφία και συγχρόνως να αποσταλούν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να εντοπιστεί ο πλαστογράφος που «επιχειρεί να παραπλανήσει τους δημοσιογράφους και τους πολίτες». Οπως είναι γνωστό, ο κ. Βουρλιώτης ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Εύας Καϊλή μόλις ξέσπασε το Qatargate. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δεσμεύσει τους λογαριασμούς της ευρωβουλευτή, των άμεσων συγγενών της και τους λογαριασμούς δύο ΜΚΟ, που ανήκουν στην αδελφή της Μανταλένα. Επιπλέον, έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας Estate Aria Properties με έδρα την οδό Σκουφά στο Κολωνάκι, η οποία συστάθηκε από την Εύα Καϊλή και τον σύζυγό της. Στις δραστηριότητες της εταιρείας αυτής είναι η ενοικίαση διαμερισμάτων τύπου Airbnb, όπως και οι κτηματομεσιτικές εργασίες. Στον κατάλογο των δεσμεύσεων βρίσκονται και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και του συζύγου της, όπως ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό απέναντι από την πρεσβεία του Κατάρ και ένα οικόπεδο των 7 στρεμμάτων σε σημείο-φιλέτο της Πάρου. Τώρα η Αρχή ερευνά αν είναι πραγματικό ή εικονικό το τίμημα της αγοράς των ακινήτων αυτών, όπως και αν τα εισοδήματα της Εύας Καϊλή, τη χρονική εκείνη περίοδο αγοράς των ακινήτων μπορούσαν να δικαιολογήσουν το καταβληθέν τίμημα. Ο Βέλγος εισαγγελέας ζήτησε στοιχεία από τον Βουρλιώτη Ο Βέλγος εισαγγελέας Μισέλ Κλεζ, προτού κριθεί το θέμα της παράτασης της προφυλάκισης ή μη της πρώην ευρωβουλευτή, ζήτησε από τον κ. Βουρλιώτη να του διαβιβάσει τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας, του συζύγου της και των μελών της οικογένειάς της που έχουν βρεθεί από τις ελληνικές αρχές και έχουν δεσμευτεί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η περιουσία της αποκτήθηκε με νόμιμα μέσα ή με χρήματα από το Qatar-gate. Ολα τα στοιχεία που ζητήθηκαν διαβιβάστηκαν άμεσα από τον κ. Βουρλιώτη στις αρμόδιες βελγικές αρχές, προτού ληφθεί η απόφαση παράτασης της προφυλάκισης της Εύας Καΐλή. Ειδήσεις σήμερα:Πλεύρης για ελλείψεις φαρμάκων: Ποινικό δικαστήριο για τις φαρμακαποθήκες που κρατάνε στοκ Πέθανε η 93χρονη Σουζάνα Ηλιάδου, η γιαγιά με τα τερλίκια Πρωτοχρονιά με 18άρια, προβλέπει ο Καλλιάνος – Θα δούμε κρύο τελικά μετά τα «Φώτα»; Παναγιώτης Τσιμπούκης 29.12.2022, 16:37 BEST OF NETWORK 29.12.2022, 15:00 29.12.2022, 08:57 29.12.2022, 11:26 29.12.2022, 12:18 29.12.2022, 12:25 29.12.2022, 16:13

