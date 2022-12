Sozcu: «Κατεχόμενο» τουρκικό νησί η… Ψέριμος – Οργή για την επίσκεψη Φλώρου στο στρατιωτικό φυλάκιο Τα τουρκικά ΜΜΕ στοχοποιούν τις τελευταίες μέρες τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο λόγω των επισκέψεών του στις φρουρές ακριτικών φυλακίων για ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς «Κατεχόμενο», από την Ελλάδα, νησί, χαρακτηρίζει την Ψέριμο η τουρκική εφημερίδα Sozcu, με αφορμή την χθεσινή επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου στο εκεί φυλάκιο, για ανταλλαγή ευχών στο στρατιωτικό προσωπικό με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Με τον προκλητικό τίτλο: «Ο Έλληνας Α/ΓΕΕΘΑ ποζάρει σε κατεχόμενο νησί» η εφημερίδα αναφέρει πως ο στρατηγός Φλώρος συνεχίζει τις επισκέψεις του σε Αιγαίο Πέλαγος και Ανατολική Μεσόγειο. «Αυτή τη φορά πήγε στην Ψέριμο που βρίσκεται σε τουρκικά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες. Ο Α/ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε την ελληνική στρατιωτική δύναμη, αν και στο νησί απαγορεύεται ο εποικισμός και η ανάπτυξη στρατευμάτων» υποστηρίζει το δημοσίευμα. Η Sozcu κατηγορεί τον Α/ΓΕΕΘΑ για «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» επειδή επισκέφθηκε την Ψέριμο και φωτογραφήθηκε με φόντο τα απέναντι παράλια της Αλικαρνασσού, υποστηρίζοντας ψευδώς πως: «το νησί βρίσκεται υπό ελληνική κατοχή από το 2004» Τα τουρκικά ΜΜΕ στοχοποίησαν τις τελευταίες μέρες τον Α/ΓΕΕΘΑ, λόγω των επισκέψεών του στις φρουρές ακριτικών φυλακίων, για ανταλλαγή ευχών με το προσωπικό για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τόσο στα νησιά Γαύδο, Κάρπαθο, Καστελόριζο και Ρω όσο και στην Ρόδο και στη Ψέριμο που ακολούθησαν. Ο φιλοκυβερνητικός και αντιπολιτευόμενος τύπος, χαρακτήρισαν «πρόκληση» την επίσκεψη Φλώρου, επαναλαμβάνοντας το αφήγημα πως πρόκειται είτε για «αποστρατικοποιημένα» νησιά, είτε «αμφισβητούμενης κυριαρχίας» που συμπεριλαμβάνονται στην περιβόητη λίστα «EGAYDAAK». Ο όρος «EGAYDAAK» αποτελεί αρκτικόλεξο της φράσης «Egemenligi Anlasmalarla Yunanistan’a Devredilmemis Ada Adacιkve Kayalιklar» δηλαδή: «νησιά, νησίδες και βραχονησίδες των οποίων η κυριότητα δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες», σύμφωνα με το αφήγημα της Τουρκίας. Ειδήσεις σήμερα: Κορωνοϊός: Τι κρύβει η Κίνα- Συναγερμός και στην Ευρώπη Πρωταθλητής από τα παλιά στο τηλεοπτικό 2022 Εύα Καϊλή: Πώς την «καίνε» τα μπιμπερό – Τα τρία ερωτήματα που καλείται να απαντήσει Best of Network 28.12.2022, 17:05 28.12.2022, 13:28 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 11:09 28.12.2022, 21:59 28.12.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )