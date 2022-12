Αφγανιστάν: Καθηγητής έσκισε live τα πτυχία του για τα δικαιώματα των γυναικών

Με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη φωνή, ένας Αφγανός καθηγητής, καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή, έσκισε τα πτυχία του διατρανώνοντας την αντίθεσή του στην απόφαση των Ταλιμπάν να αποκλείσει τις γυναίκες από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Ισμαήλ Μασάλ, όπως αναφέρει το CNN, είναι ιδρυτής του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Mashal στην Καμπούλ καθώς επίσης και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Καμπούλ. Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισής στο κανάλι «Tolo News», ο γενειοφόρος καθηγητής δεν άντεξε με τα όσα συμβαίνουν στην πατρίδα του. Πώς ένας ακαδημαϊκός καθηγητής να «χωνέψει» ότι οι γυναίκες αποκλείονται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση ύστερα από απόφαση της αφγανικής κυβέρνησης; «Δεν αποδέχομαι αυτήν την εκπαίδευση» «Από σήμερα δεν χρειάζομαι πια αυτά τα διπλώματα γιατί αυτή η χώρα δεν είναι μέρος για εκπαίδευση. Εάν η αδερφή μου και η μητέρα μου δεν μπορούν να σπουδάσουν, τότε δεν αποδέχομαι αυτή την εκπαίδευση», είπε ο Μασάλ και πρόσθεσε ότι τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά που έκανε… κομματάκια ήταν τα πρωτότυπα. Υπενθυμίζεται ότι οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν στις 20 Δεκεμβρίου ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλες τις φοιτήτριες είχε ανασταλεί. Η απόφαση αυτή έρχεται επίσης ύστερα από πολλούς περιορισμούς που αφορούν τις ελευθερίες των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασής τους σε δημόσιους χώρους. Τον περασμένο Νοέμβριο, απαγορεύτηκε στις γυναίκες η είσοδος σε όλα τα πάρκα στην Καμπούλ. Τον ίδιο μήνα, αξιωματούχος των Ταλιμπάν στην Καμπούλ δήλωσε ότι θα απαγορευόταν στις γυναίκες να πηγαίνουν στα γυμναστήρια σε όλη τη χώρα. Οι γυναίκες υποχρεούνται επίσης να φορούν χιτζάμπ και να ντύνονται σεμνά σε δημόσιους χώρους, σύμφωνα, πάντα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Ειδήσεις σήμερα: Πολεμικές απειλές Ακάρ από την Ίμβρο: Αν η Αθήνα κάνει λάθος στην Κρήτη, θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα Οι διάλογοι που «καίνε» τον Θέμη Αδαμαντίδη στη δικογραφία για το κύκλωμα κοκαΐνης Η Τούνμπεργκ για τη σύλληψη του Τέιτ: «Αυτά παθαίνεις όταν δεν ανακυκλώνεις το κουτί της πίτσας»

