Επικοινωνία Μητσοτάκη με Ζελένσκι: Ευχήθηκε για το 2023 και ρώτησε για τους Έλληνες της Ουκρανίας

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelensky για να μεταφέρει τις ευχές του για το νέο έτος στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ενδιαφέρον του για την κατάσταση των Ελλήνων της Ουκρανίας, ενώ διαβεβαίωσε τον κ. Zelensky για τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ελλάδας προς τη χώρα του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την επιθυμία του να επισκεφθεί την Ουκρανία στο μέλλον.

I spoke with Prime Minister of Greece @kmitsotakis by phone. I thanked for the warm wishes for the Ukrainian people and for the defense support in the current year. I was assured of the same level of support in the next one. We’ve outlined joint activities.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 30, 2022