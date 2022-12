Η ΝΔ ετοιμάζει «επιτροπή εκλογικού αγώνα» – Ποιοι συντονίζουν το εγχείρημα Η γαλάζια επιτροπή εκλογικού αγώνα ετοιμάζεται πυρετωδώς στον άξονα Μεγάρου Μαξίμου-οδού Πειραιώς Γιώργος Ευγενίδης 30.12.2022, 07:22 Η χθεσινή επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου από τις ολιγοήμερες διακοπές που έκανε με την οικογένειά του στην Κρήτη, σήμανε και τη δρομολόγηση των τελευταίων εκκρεμοτήτων γι’ αυτή τη χρονιά, λίγες μέρες πριν τη στροφή του χρόνου. Παράλληλα, όμως, με τη δρομολόγηση των τελευταίων κυβερνητικών φακέλων τις επόμενες εβδομάδες, ξεκινά και η πιο συστηματική προετοιμασία ενόψει των εθνικών εκλογών. Μια κίνηση που έγινε χθες ανέδειξε τη σχετική κινητικότητα: ο Γιάννης Σμυρλής, πολύπειρο στέλεχος της ΝΔ και ως χθες γενικός γραμματέας Δημοσίων Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας στο Υπουργείο Εξωτερικών υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του, αν και δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Αντιθέτως, πήρε «φύλλο πορείας» για τη γαλάζια επιτροπή εκλογικού αγώνα που ετοιμάζεται πυρετωδώς αυτό το διάστημα στον άξονα Μεγάρου Μαξίμου-οδού Πειραιώς. Τα δύο πρόσωπα με επιτελικές θέσεις που συντονίζουν το εν λόγω εγχείρημα είναι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και πολύπειρος κομματικός, Γιάννης Μπρατάκος και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης. Αμφότεροι, επικουρούμενοι από τον σύμβουλο του πρωθυπουργού Θανάση Νέζη, ο οποίος ξέρει όσο λίγοι τη γαλάζια ανθρωπογεωγραφία, καταρτίζουν, όχι μόνο τις τελικές γαλάζιες λίστες, αλλά και την ομάδα των στελεχών που θα κληθεί να δώσει τις κρίσιμες μάχες στον δρόμο προς τις εκλογές. Όπως πληροφορείται το thetimes|-.gr, εκτός από κομματικά στελέχη που ήδη κατέχουν υπεύθυνες θέσεις, αλλά και στελέχη του Μαξίμου που θα μετατοπιστούν στην προεκλογική εκστρατεία, θα επιστρατευτούν με «κομματικό καπέλο» στελέχη που προέρχονται από τη ΝΔ, αλλά δεν θα είναι υποψήφιοι, όπως π.χ. ο κ. Σμυρλής. Παράλληλα, εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και γενικοί γραμματείας που δεν προέρχονται από τη ΝΔ θα αναλάβουν την προβολή του επί μέρους έργου που έχει γίνει. Αυτή η ώσμωση γαλάζιων στελεχών και εξωκοινοβουλευτικών υπουργών που δεν ανήκουν οργανικά στη ΝΔ, άλλωστε, αποτυπώνεται και στη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος του κόμματος για την περίοδο 2023-2027, επί του οποίου ο αρμόδιος γραμματέας της ΝΔ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Χάρης Θεοχάρης είναι σε άμεση επικοινωνία με τον υπουργό Επικρατείας Ακη Σκέρτσο. Το επόμενο διάστημα και κατά πάσα πιθανότητα εντός του Ιανουαρίου, θα αποκρυσταλλωθούν σαφέστερα οι ρόλοι στην επιτροπή εκλογικού αγώνα που συστήνει η ΝΔ και τα στελέχη του κόμματος θα κληθούν να βγουν πιο μπροστά, όχι απλώς επικουρώντας τον πρωθυπουργό, ο οποίος, βεβαίως, θα είναι το κεντρικό πρόσωπο της ΝΔ στην πορεία προς τις κάλπες. Εν προκειμένω, ο κ. Σμυρλής αναμένεται να επιφορτιστεί με το κομμάτι της ενίσχυσης του μηνύματος συμμετοχής των αποδήμων, κάτι που θα είναι κρίσιμο εφόσον δεν τελεσφορήσουν οι σκέψεις για κατάργηση των τριών βουλευτών Επικρατείας από την ομογένεια, λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης 200 ψήφων στη Βουλή. Ειδήσεις σήμερα: Μέσα σε 10 μέρες πέθανε το κοριτσάκι 2,5 ετών από την Κόρινθο που νόσησε από κορωνοϊό Γιώργος Ευγενίδης 30.12.2022, 07:22 BEST OF NETWORK 29.12.2022, 15:00 30.12.2022, 07:33 29.12.2022, 11:26 29.12.2022, 22:39 29.12.2022, 22:40 29.12.2022, 16:13

