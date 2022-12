Λοβέρδος στα ντραμς και Παπανδρέου στην κιθάρα έφτιαξαν μπάντα και λένε τα κάλαντα Λοβέρδος και Παπανδρέου έπιασαν τα μουσικά όργανα Σε ρόλο… ντράμερ ο Ανδρέας Λοβέρδος και παρέα με τον Νίκο Παπανδρέου στην κιθάρα, εύχεται χρόνια πολλά. Λοβέρδος και Παπανδρέου έπιασαν τα μουσικά όργανα και μαζί με την μπάντα τους «Δεύτερη Ευκαιρία» είπαν τα κάλαντα. Το όνομα της μπάντας τους δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς, όπως όλα δείχνουν, παραπέμπει στην προσπάθεια που κάνουν στον χώρο της μουσικής τον τελευταίο καιρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνηθίζουν να μαζεύονται σε στούντιο κάθε βδομάδα, να τραγουδούν, να χορεύουν και να περνούν καλα! Δείτε το βίντεο: Στην μπάντα τους συμμετέχουν κατά καιρούς φίλοι και συνεργάτες, όπως ο Γιώργος Κουβαράς και η Μαρία Μηλίνη. Τα χρέη τραγουδιστών έχουν αναλάβει ο δικηγόρος Άγγελος Καραχάλιος και διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Ανδρεα Λοβέρδου και η δικηγόρος Πηνελόπη Κλάρα. Στο μπουζούκι είναι ο γιατρός – ακτινολόγος Χρήστος Παπαθανασόπουλος και στα πλήκτρα η Τατιάνα Δουβαρά. «Να τα πούμε; Ευχές για καλή χρονιά από τη μπάντα μας «Δεύτερη Ευκαιρία»!», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter o βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ειδήσεις σήμερα: Άντριου Τέιτ: Συνελήφθη για sex trafficking – Μία… πίτσα και η κόντρα με την Τούνμπεργκ οδήγησε τις αρχές στα ίχνη του Βίντεο: Πώς ο αστυνομικός έσωσε το βρέφος με ΚΑΡΠΑ – «Κοίτα τα ματάκια του, ξύπνησε», φώναξε στη μητέρα Ο Μιχάλης Λιάπης άνοιξε μαγαζί με γλυκά του κουταλιού στο Καρπενήσι BEST OF NETWORK 30.12.2022, 09:30 30.12.2022, 07:53 30.12.2022, 08:05 30.12.2022, 09:27 30.12.2022, 09:28 29.12.2022, 11:30

