Μαξίμου: Ο Γιάννης Οικονόμου εκπρόσωπος Τύπου μέχρι την προκήρυξη των εκλογών Ο πρωθυπουργός δεν αναζητεί τηλεστάρ, όπως η Κουμουνδούρου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές Δεν τίθεται θέμα αλλαγής του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, διαμηνύει το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις εξελίξεις στον επικοινωνιακό μηχανισμό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με αφορμή την επιλογή της δημοσιογράφου, Πόπης Τσαπανίδου, από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα καθήκοντα της εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αναζητεί τηλεστάρ, όπως η Κουμουνδούρου. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τετάρτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστό πως η Πόπη Τσαπανίδου θα είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Η εξέλιξη ήρθε λίγο αφότου η γνωστή δημοσιογράφος παραιτήθηκε από την θέση της παρουσιάστριας του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του OPEN. Ο κ. Τσίπρας, επίσης, ευχαρίστησε για την προσφορά του τον Νάσο Ηλιόπουλο ο οποίος θα είναι υποψήφιος στην Α’ Αθήνας και ταυτόχρονα από τη θέση του υπευθύνου στρατηγικής επικοινωνίας. «Καταρχάς, θα ήθελα να ευχηθώ ευόδωση στα επόμενα σχέδια του κ. Ηλιόπουλου. Εύχομαι η κ. Τσαπανίδου, η οποία αλλάζει μετερίζι, να συμβάλλει, εκ του ρόλου της, στη γόνιμη πολιτική αντιπαράθεση, με επιχειρήματα και τεκμήρια» σχολίασε ο κ. Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: Καταδίωξη στο Μαρούσι – Μια σύλληψη, αναζητούνται δύο άτομα Παραδόθηκαν δύο άτομα για τους πυροβολισμούς σε βενζινάδικο στα Γλυκά Νερά Γιατί βγήκαν τα μαχαίρια στη συμπλοκή ανηλίκων στο Χαλάνδρι – Στο νοσοκομείο δύο 17χρονοι BEST OF NETWORK 30.12.2022, 14:00 30.12.2022, 14:32 30.12.2022, 10:50 30.12.2022, 10:51 30.12.2022, 09:27 30.12.2022, 10:00

