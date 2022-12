Πολεμικές απειλές Ακάρ από την Ίμβρο: Αν η Αθήνα κάνει λάθος στην Κρήτη, θα τους στείλουμε τον λογαριασμό Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας μίλησε για προκλήσεις της Αθήνας με τους εξοπλισμούς στα νησιά, ενώ έδειξε την ενόχλησή του και για την Αλεξανδρούπολη Επίσκεψη στην Ίμβρο πραγματοποιήσε την Παρασκευή ο Χουλουσί Ακάρ και δεν έχασε την ευκαιρία να συνεχίσει την προκλητική τουρκική ρητορική κατά της Ελλάδας. Σε δηλώσεις που έκανε και αφού προκάλεσε, λέγοντας μεταξύ άλλων πως «είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην Ίμβρο, μια από τις διακεκριμένες συνοικίες της χώρας μας και ένα από τα κάστρα της Γαλάζιας Πατρίδας μας στο Αιγαίο», στη συνέχεια καταφέρθηκε εναντίον της χώρας μας για τη στρατιωτικοποίηση των νησιών και τα «σχέδια επέκτασης των χωρικών υδάτων της Κρήτης». «Δεν δεχόμαστε την επέκταση των χωρικών υδάτων πάνω από τα 6 μίλια. Περιμένουμε αυτό να γίνει κατανοητό. Το 1995 έγινε μια μελέτη στη Βουλή, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό και θα πρέπει να γίνει καλά κατανοητό. Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ένα λάθος βήμα στο θέμα αυτό θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Λέμε στη γείτονα ότι η Άγκυρα θα τους επιστρέψει οποιονδήποτε λάθος λογαριασμό κάνουν στο θέμα αυτό» είπε αρχικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Και συνέχισε, αναφέροντας πως «η Αθήνα παίρνει μέτρα για να προκαλέσει. Τα νησιά εξοπλίζονται και πρέπει να λάβουμε προφυλάξεις. Παράλληλα, έχουμε πληροφορίες ότι έχει δημιουργηθεί ένα κέντρο logistics και LNG στην Αλεξανδρούπολη». «Δεν αφήσαμε καμία από τις παρενοχλήσεις αναπάντητες. Κάνουμε όλα όσα πρέπει να γίνουν στο πεδίο και στο τραπέζι. Η Ελλάδα επιδεικνύει κάποιες ανεξέλεγκτες ενέργειες και θα απαντήσουμε» πρόσθεσε, με απειλητικό ύφος, ο Ακάρ. Ειδήσεις σήμερα: Καταδίωξη στο Μαρούσι – Μια σύλληψη, αναζητούνται δύο άτομα Παραδόθηκαν δύο άτομα για τους πυροβολισμούς σε βενζινάδικο στα Γλυκά Νερά Γιατί βγήκαν τα μαχαίρια στη συμπλοκή ανηλίκων στο Χαλάνδρι – Στο νοσοκομείο δύο 17χρονοι BEST OF NETWORK 30.12.2022, 12:00 30.12.2022, 12:41 30.12.2022, 10:50 30.12.2022, 10:51 30.12.2022, 09:27 30.12.2022, 10:00

