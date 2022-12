Σημαντικές καραμπόλες από την απογραφή: Αλλάζουν χέρια 16 βουλευτικές έδρες

Σημαντικές καραμπόλες από τη νέα απογραφή: Αλλάζουν χέρια 16 βουλευτικές έδρες Κερδισμένη η Αττική, χαμένες η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία – Δείτε αναλυτικούς πίνακες με τα πληθυσμιακά στοιχεία και τις έδρες πριν και μετά την απογραφή Γρηγόρης Τζιοβάρας 30.12.2022, 11:53 Μεγάλες αλλαγές στην κατανομή των βουλευτικών εδρών στις εκλογικές περιφέρειες όλης της χώρας φέρνουν τα αποτελέσματα της απογραφής του 2021 με βάση τα οποία θα γίνουν οι εκλογές το 2023. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του thetimes|-.gr, αλλάζουν συνολικά χέρια 16 έδρες με κύρια συνέπεια την περαιτέρω ενίσχυση του αριθμού των βουλευτών που εκλέγονται στις περιφέρειες της πρωτεύουσας, στην οποία θα εκλέγονται πέντε επιπλέον βουλευτές. Στους μεγάλους χαμένους είναι η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία που χάνουν από δύο έδρες. Ειδικότερα, με βάση τα νέα πληθυσμιακά στοιχεία κερδίζουν δύο έδρες ο Νότιος Τομέας της Β΄ Αθηνών και η περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, ενώ μία επιπλέον έδρα θα έχουν ο Βόρειος Τομέας της Β’ Αθηνών, ο Δυτικός Τομέας της Β΄ Αθηνών, η Α΄ Θεσσαλονίκης και η Αχαΐα. Στον αντίποδα οι έδρες αυτές θα αφαιρεθούν από την Α΄Πειραιά, τις Σέρρες, τη Φθιώτιδα, τη Μαγνησία, την Κοζάνη, την Άρτα, καθώς και την Καστοριά και τη Θεσπρωτία που γίνουμε πλέον μονοεδρικές περιφέρειες. Αναλυτικά, τα πληθυσμιακά στοιχεία της απογραφής και οι αλλαγές που επέρχονται στον πίνακα που ακολουθεί: Γρηγόρης Τζιοβάρας 30.12.2022, 11:53 BEST OF NETWORK 30.12.2022, 11:00 30.12.2022, 07:53 30.12.2022, 10:50 30.12.2022, 10:51 30.12.2022, 09:27 30.12.2022, 10:00

