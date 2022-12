Qatargate: Κλοιός ερευνών από το Μαρόκο μέχρι τον Παναμά για Καϊλή – Τζόρτζι Τα ίχνη του χρήματος, που ενδεχομένως φτάνουν μέχρι τον Παναμά και μπορεί να έχουν σχέση με το Qatargate, αναζητά ο Έλληνας επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης Τραπεζικοί λογαριασμοί, εμβάσματα, ακίνητα, και θυρίδες σε τραπεζικά ιδρύματα που να σχετίζονται με την Ελληνίδα Ευρωβουλευτή, Εύα Καϊλή, αλλά και τα άμεσα συγγενικά της πρόσωπα έχουν τεθεί στο στόχαστρο των ελληνικών Αρχών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η περιουσιακή κατάσταση της προσωρινά κρατούμενης πολιτικού συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα της. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης απέστειλε σχετικό αίτημα προς τις Αρχές του Παναμά, καθώς παραμονές της κατάθεσής της στο Βέλγιο με επίδικο την προσωρινή της κράτηση, η Εύα Καϊλή εμφανίστηκε σε ανάρτηση στο διαδίκτυο να κατέχει μαζί με μέλη της οικογένειας της καταθέσεις ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναμά και με το Κατάρ να είναι η «χώρα προέλευσης» των χρημάτων. Οι λογαριασμοί φερόταν να είναι στην Τράπεζα «Bladex of Panama» και να ανήκουν στην Εύα Καϊλή, τον πατέρα της και τη μητέρα της Μαρία Ιγνατιάδου. Συγκεκριμένα, στους λογαριασμούς αυτούς εμφανίζονται να υπάρχουν 20 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς την Εύα Καϊλή, 4 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τον Αλέξανδρο Καϊλή και 4 εκατ. ευρώ σε δύο καταθέσεις από το Κατάρ προς τη Μαρία Ιγνατιάδου. Μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας οι επίμαχες αναρτήσεις με τους φερόμενους ως λογαριασμούς από την τράπεζα του Παναμά, αμέσως δραστηριοποιήθηκε ο κ. Βουρλιώτης, ο οποίος ζήτησε από τους ομολόγους του στην Κεντρική Αμερική να του γνωστοποιήσουν εάν υπάρχουν τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της ευρωβουλευτή και των άλλων μελών της οικογένειάς της. Λογαριασμοί, όχι μόνο στη συγκεκριμένη Τράπεζα του Παναμά («Bladex of Panama»), αλλά σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας αυτής. Ταυτόχρονα, ο κ. Βουρλιώτης είχε ανταποκριθεί στο αίτημα των Βέλγων συναδέλφων του να τους διαβιβάσει έγγραφο με τα περιουσιακά στοιχεία της κ. Καϊλή, του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι και των συγγενών της πρώτου βαθμού που είχαν δεσμευτεί στην Ελλάδα (Π.Ψυχικό, Πάρος κ.λπ.). Στο ίδιο έγγραφο αναφερόντουσαν και τα ποσά που δεσμεύτηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Ακόμη, με το ίδιο έγγραφο, ο κ. Βουρλιώτης ζήτησε σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν πράγματι τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της Εύας Καϊλή και των μελών της οικογένειάς της, να του αποσταλούν αντίγραφα των κινήσεών τους (καταθέσεις, αναλήψεις, εμβάσματα κ.λπ.). Επίσης, ζήτησε να αναζητηθούν εάν υπάρχουν θυρίδες στις τράπεζες του Παναμά στα επίμαχα ονόματα, όπως και αν έχουν γίνει επενδύσεις (αγορές) σε ακίνητα (διαμερίσματα κ.λπ.) του Παναμά από τα εν λόγω πρόσωπα. Με αυτά τα δεδομένα, οι απαντήσεις στα ερωτήματα του κ. Βουρλιώτη αναμένονται στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του 2023 και στην περίπτωση που οι φήμες επιβεβαιωθούν, τότε ο επικεφαλής της Αρχής θα δρομολογήσει την κατάσχεσή της συγκεκριμένης περιουσίας της κ. Καϊλή και της οικογένειας της, αν και η διαδικασία αυτή είναι αρκετά γραφειοκρατική. Πάντως, ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, έχει αμφισβητήσει τη γνησιότητα των επίμαχων τραπεζικών εγγράφων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα έγγραφα που δείχνουν μεταφορά δεκάδων εκατομμυρίων από το επίσημο κράτος του Κατάρ στην Τράπεζα του Κατάρ και στη συνέχεια σε εμβάσματα τριών λογαριασμών στον Παναμά, στην Εύα Καϊλή, στη μητέρα της και τον πατέρα της είναι «προδήλως και εμφανέστατα πλαστά». Μάλιστα, ο ίδιος ζήτησε να πιστοποιηθεί η πλαστογραφία και συγχρόνως να αποσταλούν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να εντοπιστεί ο πλαστογράφος που «επιχειρεί να παραπλανήσει τους δημοσιογράφους και τους πολίτες». Υπενθυμίζεται ότι στον κατάλογο των δεσμεύσεων της περιουσίας της πρώην Αντιπροέδρου της ΕΚ βρίσκονται και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία της, όπως ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό απέναντι από την πρεσβεία του Κατάρ και ένα οικόπεδο των 7 στρεμμάτων σε σημείο-φιλέτο της Πάρου. Στον αντίποδα, η πλευρά Καϊλή επικαλείται δια του συνηγόρου της τη χθεσινή ανακοίνωση της Τράπεζας, η οποία «καταρρίπτει με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο τα συκοφαντικά δημοσιεύματα περί μυθικών εμβασμάτων από το Κατάρ στην κυρία Εύα Καϊλή». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της η Τράπεζα, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας στα αρχεία της, επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία άμεση ή έμμεση σχέση κανενός είδους με τα πρόσωπα που ανακρίνονται στην προαναφερθείσα υπόθεση, μεταξύ των οποίων και η Ευα Καϊλή. Με την ίδια ταχύτητα, ωστόσο, εκτός του Παναμά τρέχουν οι έρευνες των βελγικών Αρχών και προς το Μαρόκο, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Spiegel». Υπό τον τίτλο: «Marokkogate», το γερμανικό περιοδικό επισημαίνει ότι το Μαρόκο είχε διαδραματίσει σαφώς πιο ενεργό ρόλο απ΄ότι το Κατάρ στο σκάνδαλο που έχει σπιλώσει την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμών. «Είναι γνωστό ότι το Κατάρ παίζει σημαντικό ρόλο στο σκάνδαλο δωροδοκίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Ωστόσο, όπως γράφει το γερμανικό περιοδικό, το Μαρόκο είχε ακόμη πιο ενεργή συμμετοχή απ΄ότι πιστεύουν οι βελγικές αρχές, καθώς διαβαθμισμένα έγγραφα που έχουν περιέλθει στην κατοχή του αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκου «DGED» εμπλέκονται στο υψηλότερο επίπεδο του σκανδάλου διαφθοράς και δωροδοκίας. Σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στα «χέρια» του το «Spiegel», η DGED φέρεται να είχε προσλάβει από το 2019 τρεις Ιταλούς: τον πρώην ευρωβουλευτή, Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, τον νυν ευρωβουλευτή, Αντρέα Κοζολίνο όπως και τον βοηθό του, Φραντσέσκο Τζιόρτζι και σύντροφο της κυρίας Καϊλή. Οι ξένες μυστικές υπηρεσίες του Μαρόκου, σύμφωνα με το «Spiegel» πλήρωναν αδρά τους συνεργάτες τους για να ασκούν επιρροή στην ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου προς όφελος της κυβέρνησης της Ντόχα, ενώ ο Αμπντελραχίμ Ατμούν, νυν πρεσβευτής του Μαρόκου στην Πολωνία, ήταν ο επικεφαλής των τριών Ιταλών. Και βεβαίως η «τριάδα», όπως και ο Ατμούν, βρίσκονταν σε άμεση επαφή με τον Γενικό Διευθυντή των Μυστικών Υπηρεσιών του Μαρόκου, Μοχάμαντ Γιασίν Μανσούρι. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, στις 15 Δεκεμβρίου, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα με σαφή πλειοψηφία στο οποίο καταδίκασαν έντονα το Κατάρ ότι ασκούσε επιρροή μέσω ευρωβουλευτών. Επιπλέον, σε νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση προέβη και η Ιταλική εφημερίδα «La Reppublica», ανακαλώντας από την μνήμη των Βρυξελλών όσα συνέβησαν στις 14 Δεκεμβρίου κατά την ακρόαση του Υπουργού Εργασίας του Κατάρ. «Το “παιχνίδι” ωστόσο ήταν στημένο γιατί ο λόγος του Καταριανού υπουργού ήταν προετοιμασμένος από τον Παντσέρι αλλά κυρίως γιατί βάσει της δικογραφίας ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής είχε επεξεργαστεί και ορισμένες από τις ερωτήσεις που θα έκαναν κάποια από τα μέλη της επιτροπής» αναφέρεται στο δημοσίευμα. Και αυτό γιατί, «είχαμε προετοιμάσει την ακρόαση του υπουργού» κατέθεσε ο σύντροφος της κ. Καϊλή. Την ίδια ώρα, όμως, η μεγάλη ανησυχία των Καταριανών ήταν το ενδεχόμενο να προκληθούν προβλήματα από ερωτήσεις που θα γίνονταν, ο Παντσέρι σύμφωνα με την κατάθεση Τζιόρτζι, είχε συντάξει ακόμα και ερωτήσεις, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα. Ειδήσεις σήμερα: Μέσα σε 10 μέρες πέθανε το κοριτσάκι 2,5 ετών από την Κόρινθο που νόσησε από κορωνοϊό BEST OF NETWORK 29.12.2022, 15:00 30.12.2022, 07:53 29.12.2022, 14:40 29.12.2022, 22:39 29.12.2022, 22:40 29.12.2022, 16:13

