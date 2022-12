Ευχές από τη Σακελλαροπούλου στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων – Συνομιλία με Έλληνες της Οδησσού Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τους στρατιωτικούς για την αφοσίωση με την οποία εκτελούν την αποστολή τους – Συνπο Ευχές με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των ποντοπόρων πλοίων και εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας στην Οδησσό αντάλλαξε το Σάββατο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Η κυρία Σακελλαροπούλου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους επικεφαλής των επιτηρητικών φυλακίων Κήπων, Φαρμακονησίου και Οθωνών, τους κυβερνήτες της φρεγάτας «Σαλαμίς» και του περιπολικού κατευθυνόμενων βλημάτων «Καραθανάσης», που επιχειρούν στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο και τους επικεφαλής της 133 Σμηναρχίας Μάχης στο Καστέλι Κρήτης και της 135 Σμηναρχίας Μάχης στη Σκύρο. Ακόμη επικοινώνησε με τους κυβερνήτες του περιπολικού ανοιχτής θαλάσσης Λιμενικού Σώματος «090», που εκτελεί αποστολή επιτήρησης στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου, και του παράκτιου περιπολικού Λιμενικού Σώματος «930», που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Themis» στη Σαρδηνία. Η κυρία Σακελλαροπούλου ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά και τους ευχαρίστησε για την αφοσίωση με την οποία εκτελούν την αποστολή τους. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε, επίσης, με τους πλοιάρχους των ελληνικών ποντοπόρων πλοίων «Maran Atlas» και «Pegasus», που πλέουν στον Ινδικό Ωκεανό, και τους ευχήθηκε καλή χρονιά με ήρεμες θάλασσες. Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας στην Οδησσό, τους ευχήθηκε καλή δύναμη και εξέφρασε την ελπίδα το νέο έτος να φέρει το τέλος του αιματηρού πολέμου στη χώρα τους. Ειδήσεις σήμερα: Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου προανήγγειλε ο Μητσοτάκης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Θεαματική υποδοχή του 2023 σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία QatarGate: Αλί Μπεν Σαμίχ Αλ Μαρί, ο «άνθρωπος για όλες τις δουλειές» του Κατάρ στις Βρυξέλλες BEST OF NETWORK 31.12.2022, 15:00 31.12.2022, 10:24 31.12.2022, 14:12 31.12.2022, 11:46 31.12.2022, 11:45 31.12.2022, 12:30

