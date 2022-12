Ιατρικές βεβαιώσεις και διαγνωστικές εξετάσεις με ένα «κλικ» από το νέο έτος

Με δυο νέες ψηφιακές υπηρεσίες υγείας θα κάνει «ποδαρικό» στο 2023 το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για τις διαγνωστικές εξετάσεις και για τις βεβαιώσεις νοσηλείας, οι οποίες στις αρχές του νέου έτους θα αποκτήσουν ψηφιακή υπόσταση, με αποτέλεσμα να είναι εύκολα προσβάσιμες στους πολίτες μέσω υπολογιστή και κινητού. Ειδικότερα, τα συναρμόδια υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας διευθετούν ορισμένες τελευταίες ενέργειες και εκτιμάται ότι μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου να ανακοινωθούν λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών. Τι θα αφορούν οι υπηρεσίες Οι δύο υπηρεσίες αφορούν σε εξετάσεις και βεβαιώσεις που πραγματοποιούνται τόσο σε δημόσιες, όσο και σε ιδιωτικές δομές υγείας. Τα αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων που θα παρέχονται ψηφιακά μέσω της νέας υπηρεσίας θα αφορούν σε περισσότερες από 400 εξετάσεις, κατά κύριο λόγο αιματολογικές και βιοχημικές. Ουσιαστικά, αναμένεται να καλύψουν σε πρώτο χρόνο περίπου το 80% των πιο συχνών διαγνωστικών εξετάσεων, ενώ σταδιακά θα προστίθενται και επιπλέον δυνατότητες. Αντίστοιχα, οι βεβαιώσεις νοσηλείας θα αφορούν σε οποιοδήποτε περιστατικό καταγράφεται εντός μιας δομής υγείας, είτε, δηλαδή, πρόκειται για εισαγωγή, είτε απλά για επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία. Να αναφερθεί ότι διαγνωστικές εξετάσεις και βεβαιώσεις νοσηλείας θα είναι διαθέσιμες ψηφιακά με δύο τρόπους: είτε μέσω της εφαρμογής MyHealth, είτε μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το MyHealth, θα προστεθούν δύο επιπλέον καρτέλες και, έτσι, ο πολίτης θα έχει πρόσβαση στις δύο νέες δυνατότητες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που μέχρι στιγμής βλέπει ιατρικές συνταγές, παραπεμπτικά και βεβαιώσεις. Αναφορικά με το gov.gr, η διαδικασία θα θυμίζει την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού: αφού ο πολίτης ταυτοποιηθεί με τους κωδικούς του στο Taxisnet, θα εισάγει τον ΑΜΚΑ του και θα μπορεί να επιλέξει μεταξύ των πρόσφατων εξετάσεων και νοσηλειών του. Οι δύο νέες υπηρεσίες σύντομα θα είναι διαθέσιμες για το σύνολο των δομών υγείας της χώρας. Την πρώτη περίοδο λειτουργίας των δύο υπηρεσιών, θα παρέχονται για βεβαιώσεις και νοσηλείες από συγκεκριμένες δομές, όπως δηλαδή είχε συμβεί με τη διαδικασία της δήλωσης γέννησης, που σταδιακά επεκτάθηκε σε όλα τα μαιευτήρια. Ήδη, όμως, έχει προβλεφθεί οι δομές που θα συμμετέχουν στο πρώτο βήμα των δύο υπηρεσιών να καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο θα προχωρούν τα έργα ψηφιοποίησης των νοσοκομειακών αρχείων (που ήδη υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης), τόσο το ιστορικό διαγνωστικών εξετάσεων θα διευρύνεται χρονικά. Κάτι αντίστοιχο είχε καταγραφεί και στην περίπτωση των ιατρικών εξετάσεων: στην αρχική εκδοχή της άυλης συνταγογράφησης εμφανίζονταν μόνο οι νέες συνταγές, όμως πλέον κάθε πολίτης μπορεί να ανατρέχει σε ένα ιστορικό που μπορεί να φτάσει και μέχρι το 2012, ανάλογα με τον ασφαλιστικό του φορέα. Οι νέες υπηρεσίες αποτελούν την επόμενη διεύρυνση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, στον οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας την προστιθέμενη αξία που παράγει στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης ασθενειών και περιστατικών. Όπως και όλα τα έργα που αφορούν στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας, έτσι και οι νέες υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς είναι ενταγμένες στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0». Την υλοποίηση των υπηρεσιών έχουν αναλάβει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ), εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η εφαρμογή MyHealth Η εφαρμογή MyHealth τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2021 και στη σημερινή της εκδοχή αποτελεί το πρόπλασμα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας. Αποστολή της είναι να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να ανατρέχουν γρήγορα και εύκολα από το κινητό τους τηλέφωνο στο σύνολο του ιατρικού τους ιστορικού. Ήδη περισσότεροι από 320.000 πολίτες έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2022 η ΗΔΙΚΑ βραβεύτηκε από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Υπηρεσιών Καινοτομίας και Τεχνολογίας WITSA για την εφαρμογή MyHealth το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμες Λύσεις για την Υγεία» (Innovative Health Solutions) για τον δημόσιο τομέα. Ειδήσεις σήμερα: ΔΕΗ: Σε λειτουργία εντός των ημερών δύο μεγάλα φωτοβολταϊκά σε Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη Στους 19 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα – Πρωτοχρονιά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες Παγκόσμιος συναγερμός λόγω Κίνας – Ποιες χώρες ζητούν τεστ από τους ταξιδιώτες

