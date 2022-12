Στέλιος Πέτσας: «Απόλυτα εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές»

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ακρίβεια και την στήριξη των νοικοκυριών, το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και για τις εκλογές. Ο κ. Πέτσας μίλησε αρχικά για το market pass αλλά και για την κίνηση χωρών της ΕΕ που προχώρησαν σε μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης. «Υπάρχει μία σύγκριση που αρέσκεται να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, παίρνει όμως και αυτή τη διάσταση στα ΜΜΕ, περί μείωσης του ΦΠΑ ως μία πανάκεια που λύνει τα προβλήματα. Είπατε ότι έγινε μείωση 4% του ΦΠΑ στην Ισπανία. Άρα, θα πρέπει να πρέπει να κάνουμε μία αντίστοιχη μείωση στην Ελλάδα; Εάν δει κανείς την επιστροφή 10% που δίνουμε εμείς με το market pass σε πολλά είδη και όχι μόνο στα τρόφιμα, είναι μεγαλύτερης αξίας στην τσέπη του καταναλωτή. Για παράδειγμα, εάν μείωνε κανείς τον ΦΠΑ 4% στην Ελλάδα, για μία 4μελή οικογένεια που δαπανά περίπου 500 ευρώ τον μήνα στα είδη που καλύπτονται από το market pass, θα πάρει 50 ευρώ πίσω επιστροφή. Πόσο θα έπαιρνε με το 4% εάν περνούσε αυτή η μείωση στην τελική τιμή; Περίπου 20-30 ευρώ. Αυτό που κάνει η κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τα ελληνικά νοικοκυριά σήμερα, είναι μεγαλύτερο το όφελος σε σχέση με την λύση που προχώρησε η ισπανική κυβέρνηση, και εάν περνούσε η μείωση στην τελική τιμή», είπε αρχικά. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpfsfahyh021) Για την «επιδοματική πολιτική» για την οποία κατηγορείται από την αξιωματική αντιπολίτευση η ΝΔ, ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε πως, «η αγορά δεν λειτουργεί, εξαιτίας μίας εισαγόμενης ενεργειακής κρίσης η οποία εν πολλοίς οφείλεται σε διάφορες αρρυθμίες της παγκόσμιας αγοράς συνδεδεμένες και με τις τιμές της χρηματιστηριακής αγοράς. Η κάθε κυβέρνηση οφείλει, πέρα από ιδεολογικές προκαταλήψεις ή αφετηρίες, να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι ότι πολλά ελληνικά νοικοκυριά χρειάζονταν στήριξη. Ποιος τρόπος ήταν ο πιο στοχευμένος; Εμείς επιλέξαμε τρόπους που στόχευαν στους χαμηλόμισθους, στους χαμηλοσυνταξιούχους και σε αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα και γι’ αυτό κάναμε όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία το αναγνωρίζει, ότι μία κυβέρνηση η οποία είναι φιλελεύθερη στην οικονομία, που προωθεί την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρηματικές ιδέες που φέρνουν βιώσιμη ανάπτυξη και δουλειές στον τόπο». Σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης ο κ. Πέτσας υπογράμμισε πως, «δεν μπορούμε από τη μία μεριά να λέμε ότι δεν είναι σωστή πολιτική η παροδική αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά από την άλλη να μειώνουμε αυτή την ενίσχυση. Επειδή οι τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει σημαντικά, συγκρατήσαμε τις τιμές στην αγορά όταν άρχισε η διάθεση του πετρελαίου τον Οκτώβριο και τώρα που έχουν πέσει οι τιμές του πετρελαίου, προσαρμόζουμε τις τιμές έτσι ώστε να έχουμε δημοσιονομική ισορροπία. Εάν χρειαστεί, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση είναι εδώ να ξαναστηρίξει τα νοικοκυριά και σε αυτό το μέτρο. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να παρακολουθούμε τις συνθήκες στην αγορά και να συνεχίσουμε να επιστρέφουμε κάθε ευρώ που περισσεύει από τον προϋπολογισμό, στην κοινωνία». «Απόλυτα εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας στις δεύτερες εκλογές» Ο Στέλιος Πέτσας τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων και για τις εκλογές. «Ελπίζω να έχουμε ξεπεράσει όλα τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με την ενέργεια και με αυτά τα νέα «σύννεφα» που μαζεύονται από την Κίνα, σχετικά με τον κορωνοϊό. Πιστεύω ότι δεν είναι ένα θέμα τώρα να βάζουμε ημερομηνίες. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν εκλογές την άνοιξη του 2023. Μακάρι να μπορούσαμε να μην έχουμε αυτή την εκλογική αβεβαιότητα που έχει η απλή αναλογική και να πηγαίναμε σε μία κάλπη. Το να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση με την απλή αναλογική από την πρώτη Κυριακή δεν νομίζω ότι είναι εφικτό, χρειάζονται υψηλά ποσοστά. Θα πάμε σε μία δεύτερη εκλογική διαδικασία που θα είναι αυτοδύναμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης», τόνισε σχετικά με την ημερομηνία των εκλογών και την εκλογική διαδικασία. Για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει αυτοδυναμία ούτε στην δεύτερη εκλογική διαδικασία, σημείωσε πως, «με απλή αναλογική, ανάλογα με τα ποσοστά που θα έχουν τα κόμματα, είναι δύσκολο να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση νομίζω ότι είναι απόλυτα εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, ανάλογα με τα κόμματα που θα είναι στη βουλή, μπορεί να είναι 37,5 -38%». Αναφορικά με μία ενδεχόμενη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ο αναπληρωτής υπουργών Εσωτερικών επεσήμανε πως, «οι γέφυρες συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ έχουν «καεί», τις έκαψε ο κ. Ανδρουλάκης. Επιθυμεί να έχει μία άλλη συνεργασία, επομένως αυτό τον ταυτίζει με τον κ. Τσίπρα. Θεωρώ ότι είναι λάθος στρατηγική που οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μία πόλωση που ευνοεί τα πρώτα δύο κόμματα». Ειδήσεις σήμερα: Τι προβλέπεται για αυξήσεις μισθών και συντάξεων το 2023 Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Το πρώτο τους κοινό στιγμιότυπο Γαλλικές φρεγάτες made in Greece προαναγγέλλει ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας

