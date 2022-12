ΣΥΡΙΖΑ: Ο Τσίπρας είναι ο μόνος πολιτικός που συναντά κατ’ ιδίαν τον Λούλα πριν την ορκωμοσία

Στις 22:00 ώρα Ελλάδας (17:00 ώρα Βραζιλίας) θα γίνει η συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Αλέξη Τσίπρα με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Βραζιλίας, Ιγκνάασιο Λούλα Ντα Σίλβα, την παραμονή της ορκωμοσίας του και εν μέσω διεργασιών για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, η ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μόνος πολιτικός που θα συναντήσει κατ’ ιδίαν τον Λούλα πριν την ορκωμοσία του, γεγονός ενδεικτικό της σημασίας που δίνει ο νέος πρόεδρος της Βραζιλίας στον ρόλο που διαδραματίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τη διαμόρφωση των προοδευτικών πολιτικών. Χαρακτηριστικό, αναφέρουν κομματικές πηγές, είναι επίσης το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκλήθη να παραστεί και στην ειδική υψηλή δεξίωση αμέσως μετά την ορκωμοσία του Λούλα την 1η Ιανουαρίου, στην οποία έχουν κληθεί δεκάδες ηγέτες κρατών, τους οποίους θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσουν, όπως μεταδίδουν οι ίδιες πηγές. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μαζί με τους Πέπε Μουχίκα και Ταμπαρέ Βάσκες, πρώην προέδρους της Ουρουγουάης, και τον Έβο Μοράλες, πρώην πρόεδρο της Βολιβίας, είναι οι μοναδικές πολιτικές προσωπικότητες από το διεθνές στερέωμα, που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω δεξίωση και δεν κατέχουν το αξίωμα αρχηγού κράτους. Οι αρχηγοί κρατών που θα παραστούν στην ορκωμοσία Παράλληλα, στην Μπραζίλια φτάνουν αρχηγοί κρατών, που θα συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη δεξίωση και επικεφαλής πολυμελών και υψηλών εθνικών αντιπροσωπειών, κάτι που σήμφωνα με την Κουμουνδούρου, δείχνει τη σημασία της ανάληψης της προεδρίας της Βραζιλίας από τον Λούλα. Ειδικότερα, για την ορκωμοσία θα παραστούν ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ (τον συνοδεύουν δύο υπουργοί και ένας υφυπουργός αρμόδιοι για θέματα περιβάλλοντος και διεθνούς οικονομικής συνεργασίας), ο Βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’ (συνοδεύεται στην Μπραζίλια από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ισπανίας Γιολάντα Ντίαζ) και ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα (τον συνοδεύει ο Πορτογάλος Υπ.Εξ.). Η ορκωμοσία του Λούλα θα φέρει στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας τους προέδρους της συντριπτικής πλειοψηφίας των χωρών της Λατινικής Αμερικής, που δεν προέρχονται μόνον από το προοδευτικό πολιτικό στρατόπεδο. Ανάμεσα στους προέδρους που θα παρακολουθήσουν την ορκωμοσία και θα συμμετάσχουν στην δεξίωση των ηγετών είναι ο Πρόεδρος της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάντεζ, της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς, της Βολιβίας Λουίς Άρτσε, του Ισημερινού Γκιγιέρμο Λάσο και της Ουρουγουάης Λουίς Λακάγιε Που. Στην Μπραζίλια επίσης θα ταξιδέψουν κορυφαίοι πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες των ισχυρότερων κρατών του πλανήτη για την ορκωμοσία του Λούλα. Ειδήσεις σήμερα: Τα «στιχάκια» και τα «ρεφρέν» «έκαψαν» τον Αδαμαντίδη για το κύκλωμα κοκαΐνης Γαλλικές φρεγάτες made in Greece προαναγγέλλει ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Το πρώτο κοινό στιγμιότυπο Μάστορα και Καληφώνη – Μαζί στο κρεβάτι

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )