Τι αλλάζει στις έδρες μετά την απογραφή και πού στοχεύουν οι πολιτικοί αρχηγοί – Στα μέσα Ιανουαρίου τα ψηφοδέλτια

Your browser does not support the audio element.

Αλλάζουν οι ισορροπίες σε 14 περιφέρειες της χώρας και ενδεχομένως οι σχεδιασμοί των κομμάτων σε σχέση με τους υποψηφίους τους – Αναζητούν ηχηρά ονόματα για τα ψηφοδέλτια της περιφέρειας