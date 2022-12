ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τον θάνατο του πρώην πάπα Βενέδικτου Το υπουργείο εξέφρασε συλλυπητήρια στον πάπα Φραγκίσκο και την Αγία Έδρα Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών για τον θάνατο του πρώην πάπα Βενέδικτου. Σε ανάρτησή του, το υπουργείο επισημαίνει ότι πληροφορήθηκε την είδηση «με μεγάλη θλίψη». Με ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει, σε αυτή την ώρα της θλίψης, βαθύτατα συλλυπητήρια στον Πάπα Φραγκίσκο, την Αγία Έδρα, τους οικείους του και στους Καθολικούς σε όλο τον κόσμο. Όπως ανακοίνωσε το Βατικανό, ο πρώην πάπας Βενέδικτος πέθανε σήμερα το πρωί σε ηλικία 95 ετών. It is with great sadness that we received the news of the passing of the Pope Emeritus, Benedict XVI. At this time of sorrow, we extend our deepest condolences to His Holiness Pope Francis, the #HolySee, his loved ones & to Catholics all around the world pic.twitter.com/9M2N2LyOPN— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 31, 2022 Ειδήσεις σήμερα: Τα «στιχάκια» και τα «ρεφρέν» «έκαψαν» τον Αδαμαντίδη για το κύκλωμα κοκαΐνης Γαλλικές φρεγάτες made in Greece προαναγγέλλει ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Το πρώτο κοινό στιγμιότυπο Μάστορα και Καληφώνη – Μαζί στο κρεβάτι BEST OF NETWORK 31.12.2022, 12:30 31.12.2022, 10:24 31.12.2022, 10:14 31.12.2022, 11:46 31.12.2022, 11:45 30.12.2022, 18:30

