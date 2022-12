2022: Τα highlights της ελληνικής ναυτιλίας

Ανεξίτηλο θα μείνει το 2022 για την ελληνική εμπορική ναυτιλία. Οι Έλληνες κατάφεραν να βρεθούν ξανά στην πρώτη γραμμή, διατηρώντας τα ηνία του κλάδου, τα οποία κρατάνε εδώ και πολλά χρόνια.

Ενόψει των επικείμενων περιβαλλοντικών κανονισμών, οι Έλληνες δράττονται των ευκαιριών για ακόμη μία χρονιά και επενδύουν σημαντικά κεφάλαια, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επόμενη ημέρα. Την ίδια ώρα, αλλαγές προσώπων σημειώνονται στην ηγεσία θεσμικών φορέων εκπροσώπησης της ελληνικής ναυτιλίας.

Ποια ήταν όμως τα γεγονότα που επηρέασαν, διαμόρφωσαν και ίσως συγκλόνισαν την ελληνόκτητη και ελληνική ναυτιλία; Τα Ναυτικά Χρονικά παρουσιάζουν παρακάτω μερικά μόνο από τα highlights του 2022.

12 Ιανουαρίου: Έναρξη λειτουργίας του μεγαλύτερου Αγκυροβολίου Ανοικτής Θαλάσσης της Ελλάδας

Το μεγαλύτερο Αγκυροβόλιο Ανοικτής Θαλάσσης πολλαπλών ναυδέτων της Ελλάδας (Multi Buoy Mooring), τόσο από πλευράς μεγέθους πλοίων όσο και βάθους, ξεκίνησε τη λειτουργία του στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, στο διυλιστήριο της Motor Oil.

4 Φεβρουαρίου: Το πρώτο παγκοσμίως δεξαμενόπλοιο καύσης και αμμωνίας στον στόλο της Avin

Tο πρώτο παγκοσμίως ammonia-ready δεξαμενόπλοιο παραδίδεται στην Avin International, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Το Suezmax «Kriti Future» έχει μήκος 274 μ. και φέρει την ελληνική σημαία. Κατασκευάστηκε στα κινεζικά ναυπηγεία New Times Shipbuilding Co. Ltd. (NTS).

9 Φεβρουαρίου: Η νέα ηγεσία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΕΕ στις 9 Φεβρουαρίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης τριετούς θητείας.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Τραυλού Ν. Μελίνα

Αντιπρόεδροι: Χανδρής Δ. Μιχαήλ, Λαιμός Ν. Αντώνιος-Θωμάς

Γραμματείς: Φαφαλιός Ι. Δημήτριος, Βενιάμης Θ. Νικόλαος

Ταμίας: Ξυλάς Α. Ιωάννης

Αναπλ. ταμίας: Καρούσης Ι. Κωνσταντίνος

Η κ. Μελίνα Τραυλού είναι η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση της προέδρου στην ΕΕΕ, έχοντας συγκεντρώσει σημαντικό αριθμό ψήφων.

17 Φεβρουαρίου: Το νέο ΔΣ του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Συγκροτείται σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΕΕ, με την εμπιστοσύνη να ανανεώνεται στο πρόσωπο του Δρος Γεωργίου Πατέρα για τη θέση του προέδρου.

18 Φεβρουαρίου: Πυρκαγιά στο «Euroferry Olympia»

Ξεσπά πυρκαγιά στο οχηματαγωγό πλοίο «Euroferry Olympia» ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής βορειοανατολικά της νήσου Ερεικούσα, κατά την εκτέλεση του δρομολογίου του από Ηγουμενίτσα προς Πρίντεζι. Το πλοίο μετέφερε 278 επιβαίνοντες, όπως επίσης 25 ΙΧ οχήματα και 153 φορτηγά. Ο τραγικός απολογισμός από την πυρκαγιά ανήλθε στους 11 νεκρούς.

27 Μαΐου: Ένοπλοι Ιρανοί καταλαμβάνουν δύο ελληνικά δεξαμενόπλοια

Ελικόπτερο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού προσγειώθηκε στο ελληνικής σημαίας πλοίο «Delta Poseidon», το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα (22 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν). Στη συνέχεια, ένοπλοι αιχμαλώτισαν το πλήρωμα του πλοίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν δύο Έλληνες πολίτες.

Αντίστοιχο συμβάν λαμβάνει χώρα και στο «M/T Prudent Warrior», επίσης ελληνικής σημαίας, της εταιρείας Polembros Shipping, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες πολίτες και βρισκόταν πλησίον των ιρανικών ακτών. Το περιστατικό φέρνει θύελλα αντιδράσεων από την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα, που κάνει έκκληση για άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των ναυτικών τους.

Μετά από πολύμηνες συνομιλίες με το Ιράν, τα υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοια θα αναχωρήσουν στις 16 Νοεμβρίου.

6 Ιουνίου: Τα «Ποσειδώνια» επιστρέφουν

Μετά την απουσία του 2020, λόγω της πανδημίας, η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση στον κόσμο, τα «Ποσειδώνια», επιστρέφει. Η Αθήνα υποδέχεται ξανά την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα στη μεγαλύτερη, σε μέγεθος, στα 54 χρόνια ιστορίας της, γιορτή των «Ποσειδωνίων». Συνολικά 1.948 εκθέτες από 88 χώρες και 24 Εθνικά Περίπτερα από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και θα καταθέσουν τα ναυτιλιακά τους διαπιστευτήρια κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

19 Ιουνίου: Επανέναρξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας

Αναχωρεί από το λιμάνι της Λεμεσού με προορισμό τον Πειραιά το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Daleela» της εταιρείας Scandro Holding, το οποίο ‒έπειτα από 21 χρόνια‒ εκτελεί το πρώτο δρομολόγιο της θαλάσσιας επιβατικής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.

27 Ιουλίου: Ελληνικές εταιρείες σε συνεργασίες μεγάλης κλίμακας με τους Σαουδάραβες

Λαμβάνει χώρα το επιχειρηματικό φόρουμ Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της πρώτης επίσημης επίσκεψης του πρίγκιπα-διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, κ. Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του φόρουμ, υπογράφονται 16 επιχειρηματικές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και σαουδαραβικών επιχειρηματικών ομίλων και εταιρειών στους τομείς της ενέργειας, των θαλάσσιων μεταφορών, της υδατοκαλλιέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, του πολιτισμού, των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, των κατασκευών και της αμυντικής τεχνολογίας.

10 Οκτωβρίου: Εκκίνηση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Σμύρνης

Πραγματοποιείται το πρώτο δρομολόγιο του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «Smyrna di Levante» από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης για τη Σμύρνη. Νωρίτερα, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, είχε πραγματοποιηθεί υπό εορταστικό κλίμα ο αγιασμός του πλοίου στην πύλη Ε1 του λιμένα του Πειραιά.

23 Νοεμβρίου: Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Υπογραφή νέου συνυποσχετικού με το Δημόσιο

Ο ελληνικός εφοπλισμός συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η ναυτιλιακή κοινότητα θα προσφέρει ετησίως 60 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο έναντι 40 εκατ. ευρώ που ίσχυε μέχρι πρόσφατα. Η εν λόγω εξέλιξη στηρίζεται στην υπογραφή του νέου συνυποσχετικού του Ελληνικού Δημοσίου με τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πρόεδρο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), κ. Μελίνα Τραυλού, βάσει ειδικού πληρεξουσίου που της έχει παρασχεθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία του 91,56% του συνόλου της χωρητικότητας των διαχειριζόμενων από εταιρείες πλοίων υπό ελληνική ή ξένη σημαία.

25 Νοεμβρίου: Επανεκκίνηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας με πλοίο της Star Bulk

Παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, του επικεφαλής της εταιρείας Star Bulk κ. Πέτρου Παππά, του CEO της Onex κ. Πάνου Ξενοκώστα, του δημάρχου Ελευσίνας κ. Αργύρη Οικονόμου και εκπροσώπων των εργαζομένων πραγματοποιείται η υποδοχή του πρώτου εμπορικού πλοίου που θα επισκευαστεί στα ναυπηγεία Ελευσίνας, γεγονός που σηματοδοτεί αλλαγή σελίδας για την ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία.

29 Νοεμβρίου: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της HELMEPA

Μεγάλη συμμετοχή μελών καταγράφει η 40ή ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος – HELMEPA, κατά την οποία παρουσιάζονται και εγκρίνονται ομόφωνα τα πεπραγμένα και η οικονομική λειτουργία της Ένωσης για το έτος 2021.

Ακολουθούν οι αρχαιρεσίες ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την επομένη της εκλογής συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σεμίραμις Παληού

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Ξυλάς

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καραγεωργίου

Γραμματέας: Ειρήνη Νταϊφά

Ειδικός γραμματέας: Γεώργιος Καλλιάνης

Ταμίας: Αριστείδης Πίττας

Αναπληρώτρια ταμίας: Κάλλη Λιβανού