Βαρουφάκης: Οι απαραίτητοι αγώνες δεν είναι ποτέ μάταιοι -Ας είναι αυτή η σκέψη οδηγός μας το 2023

«Εύχομαι το 2023, παρά τους κακούς οιωνούς, να μας ανοίξει νέες οδούς συνεργασίας, συνέργειας και ειρήνης. Να μας δυναμώσει ώστε, την χρονιά που έρχεται, μαζί, να κάνουμε εκείνα που πρέπει», αναφέρει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, σημειώνοντας ότι οι απαραίτητοι αγώνες δεν είναι ποτέ μάταιοι: «ας είναι αυτή η σκέψη οδηγός μας το 2023». Eιδικότερα, το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη έχει ως εξής: «Εκ μέρους του ΜέΡΑ25, Χρόνια Καλά, Υπεραρκετά και, πάνω απ’ όλα, ευτυχισμένα. Το 2022 μας έφερε • Πόλεμο • Ακρίβεια • Γυναικοκτονίες • Πνιγμούς στο Αιγαίο • Λογιών-λογιών νέες κακουχίες για τους πολλούς, εν μέσω πανηγυρισμών και πρωτόγνωρης αισχροκέρδειας των ολίγων. Μας έφερε όμως και πιο κοντά σε ανθρώπους που αντιστέκονται και που δημιουργούν. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο όλο. Μας επέτρεψε να συμπορευτούμε με κόσμο πολύ στις φαρδιές λεωφόρους και στα στενά σοκάκια της κοινωνίας. Εύχομαι το 2023, παρά τους κακούς οιωνούς, να μας ανοίξει νέες οδούς συνεργασίας, συνέργειας και ειρήνης. Να μας δυναμώσει ώστε, την χρονιά που έρχεται, μαζί, να κάνουμε εκείνα που πρέπει. Γιατί, όπως είπε ένας παλιός αγωνιστής, οι απαραίτητοι αγώνες δεν είναι ποτέ μάταιοι. Ας είναι αυτή η σκέψη οδηγός μας το 2023. Χρόνια Καλά, Υπεραρκετά κι Ευτυχισμένα». Ειδήσεις σήμερα: Πρωτοχρονιά 2023: Ο πλανήτης υποδέχεται το νέο έτος με σόου πυροτεχνημάτων Τα παρασκήνια του Βατικανού – Πώς ο θάνατος του Βενέδικτου ανοίγει τον δρόμο για την παραίτηση του Φραγκίσκου Πελέ: Η τελευταία του κατοικία – Νεκροταφείο 14 ορόφων με θέα το γήπεδο της Σάντος

