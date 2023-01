Μητσοτάκης: Η ανακοίνωση για αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν έχει σχέση με τις εκλογές Η μετάθεση της αύξησης ένα μήνα νωρίτερα σχετίζεται με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, είπε ο πρωθυπουργός Η ανακοίνωση για τον κατώτατο μισθό δεν έχει σχέση με τις εκλογές, θέλω να το αποσαφηνίσω, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο προεδρικό μέγαρο, Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η μετάθεση της αύξησης κατά ένα μήνα σχετίζεται με το τέλος του α’ τριμήνου, ενώ τον Απρίλιο ξεκινά η τουριστική περίοδος, με πολύ κόσμο να απασχολείται στον τουριστικό κλάδο. Χθες, ο πρωθυπουργός, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, έκανε αναφορά στα θετικά βήματα που έγιναν το 2022 για τη χώρα αλλά και σε αυτά που έρχονται το 2023, με βασικότερο την αύξηση του κατώτατου μισθού. «Από την 1η Απριλίου, νωρίτερα από πέρυσι, θα αυξηθεί και πάλι ο κατώτατος μισθός», είπε. BEST OF NETWORK 31.12.2022, 18:00 01.01.2023, 10:10 01.01.2023, 10:44 01.01.2023, 11:09 01.01.2023, 11:04 01.01.2023, 09:30

