Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ένταξη της Κροατίας σε Σένγκεν και ευρώ: «Μπορούμε να σας εμπιστευτούμε»

Για «ημέρα γιορτής» όχι μόνο για τους Κροάτες, αλλά για όλους τους Ευρωπαίους έκανε λόγο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην ζώνη Σένγκεν και στο «ευρώ». Η κ. Φον ντερ Λάιεν, με αφορμή την περίσταση, βρέθηκε στα σύνορα της Κροατίας με τη Σλοβενία

«Η σημερινή, είναι ημέρα χαράς και υπερηφάνειας για τον λαό της Κροατίας» ανέφερε η επίσης η Πρόεδρος της Επιτροπής, επισημαίνοντας πως η εξέλιξη αυτή είναι η επιβεβαίωση της «σκληρής δουλειάς» και της «αποφασιστικότητας» από την πλευρά τους.

«Θα χρειαστεί να εργαστούμε πολύ στενά μαζί για να προστατεύσουμε τη ζώνη Σένγκεν και να διατηρήσουμε τα οφέλη της γιατί η Σένγκεν δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη» τόνισε η Πρόεδρος της Επιτροπής και προσέθεσε ότι « η λειτουργία της έχει δεχτεί προκλήσεις στο πέρασμα του χρόνου και συνεχίζει να δέχεται προκλήσεις . Η Σένγκεν έχει να κάνει με τη δέσμευση και την αμοιβαία εμπιστοσύνη».

The next generations of Croatians will grow up in Schengen.

With seamless travel, communities will grow closer together.

Now we need to work to preserve the benefits of Schengen.

Improve our common home and make it even safer. https://t.co/V0JwAUGq52

