Ο Μητσοτάκης ευχήθηκε «καλή χρονιά» μαζί με την οικογένειά του Ο πρωθυπουργός ανάρτησε φωτογραφία της οικογένειάς του στο Instagram «Καλή χρονιά!!! Με υγεία, και ευτυχία!» έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, απευθύνοντας ευχές για τη νέα χρονιά. Ο κ. Μητσοτάκης δημοσίευσε μάλιστα και μία φωτογραφία με τα μέλη της οικογένειάς του σε γιορτινή διάθεση, μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο ίδιος επέλεξε να φορέσει ένα πιο χαλαρό λουκ, χωρίς γραβάτα, ενώ τόσο η σύζυγός του Μαρέβα και οι δύο κόρες του, Σοφία και Δάφνη, όσο και ο γιος του, Κωνσταντίνος, με κοστούμι και γραβάτα, εμφανίζονται καλοντυμένοι. Ειδήσεις σήμερα: Μαρί-Σαντάλ: Το love story με τον Παύλο και ο τοκετός στον οποίο κόντεψε να πεθάνει Οι Αρβανίτες της Αθήνας και το όνομα της Πλάκας Έτσι αποχαιρέτησε η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ το 2022 Σχετικά Άρθρα ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 31.12.2022, 15:00 2 01.01.2023, 10:10 01.01.2023, 10:44 01.01.2023, 11:09 01.01.2023, 11:04 01.01.2023, 09:30

