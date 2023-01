Παναγιωτόπουλος: Και το 2023 οι Ένοπλες Δυνάμεις θα εκπέμπουν ισχυρό αποτρεπτικό στίγμα

Το ήθος, τον επαγγελματισμό, το υψηλό φρόνημα και την αγάπη για την πατρίδα που διέπουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την εκτέλεση της αποστολής τους εξαίρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, στην ημερήσια διαταγή του με την ευκαιρία του ερχομού του νέου έτους. «Είναι αυτές οι αρετές που σας διακρίνουν και με κάνουν να νιώθω σίγουρος ότι, και τη νέα χρονιά, οι Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να είναι ισχυρές και αξιόμαχες και θα εκπέμπουν προς κάθε κατεύθυνση το ισχυρό αποτρεπτικό τους στίγμα» τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος. Παράλληλα διαβεβαιώνει «να είστε σίγουροι ότι, κύριο μέλημα του υπουργείου παραμένει η ανάληψη δράσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας, τόσο της δική σας όσο και των οικογενειών σας, με σκοπό να μπορείτε να επιτελείτε απερίσπαστα και στο ακέραιο την αποστολή σας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, στεκόμενοι δίπλα σας». Με την ευκαιρία της έλευσης της νέας χρονιάς, ο κ. Παναγιωτόπουλος προτρέπει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: – Να συνεχίσουν με το ίδιο πάθος, μέθοδο και πίστη, την προσπάθεια, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις, τασσόμενες όπως πάντα στην πρώτη γραμμή, να εξακολουθήσουν να αποτελούν τον εγγυητή της ασφάλειας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ευημερίας της πατρίδας μας. – Ενστερνιζόμενοι τη βαρύτητα της αποστολής τους, να εξακολουθήσουν να επαγρυπνούν και να διατηρούν σε υψηλό επίπεδο το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου η χώρα μας να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις οποιεσδήποτε προκλήσεις και παραβατικές συμπεριφορές, από όπου και αν αυτές προέρχονται. – Να συνεχίσουν να εργάζονται με ζήλο και επαγγελματισμό, ώστε οι Ένοπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες να συνεισφέρουν ενεργά στην κοινωνία, όταν και όπου οι περιστάσεις το απαιτήσουν, όπως άλλωστε έχει γίνει και μέχρι τώρα στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, αλλά και όποτε ζητήθηκε από την Πολιτική Προστασία. «Τέλος, ας ηχούν πάντα στα αυτιά μας τα λόγια του Σωκράτη, του κορυφαίου των φιλοσόφων “Μητρός τε και πατρός και άλλων προγόνων απάντων τιμιότερον εστί η Πατρίς”. Λόγια που έχουν γίνει πράξη χάρη στο ζήλο σας και στην αμέριστη αγάπη σας για την πατρίδα. Εύχομαι το 2023 να είναι έτος ειρήνης, σταθερότητας, ανάπτυξης και προσωπικής και οικογενειακής ευτυχίας για κάθε έναν από εσάς», καταλήγει στην ημερήσια διαταγή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ειδήσεις σήμερα: Πρωτοχρονιά με «τρελό» καιρό στην Ευρώπη – Σπάνε τα ρεκόρ ζέστης το ένα μετά το άλλο Πρωτοχρονιά 2023: Πώς υποδέχτηκαν το νέο έτος οι επώνυμοι Έξαρση κορωνοϊού στην Κίνα: Παγκόσμιος συναγερμός μετά την εκτόξευση κρουσμάτων

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )