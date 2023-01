Τι είπε ο Μητσοτάκης στον Κουτσούμπα για την ημερομηνία των εκλογών Ο πρωθυπουργός και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ είχαν ένα σύντομο διάλογο – «Μετά τον Απρίλιο όλα είναι ανοιχτά», είπε ο κ. Μητσοτάκης Εκλογικό έτος το 2023 και από την πρώτη κιόλας ημέρα του οι προετοιμασίες στα κόμματα για την μεγάλη ημέρα έχουν μπει στην τελική τους ευθεία. Ερώτημα ανοιχτό βέβαια παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής καθώς φουντώνουν τα σενάρια για τη διεξαγωγή τον Απρίλιο αντί για το καλοκαίρι. Αυτό ακριβώς ρώτησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο Προεδρικό Μέγαρο όπου παραβρέθηκαν για τις καθιερωμένες ευχές για τη νέα χρονιά προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cph0kfp619eh) Ο κ. Κουτσούμπας ρώτησε τον κ. Μητσοτάκη αν έχει αποφασίσει για την ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές, αναφέρει το ρεπορτάζ του Open. Ο πρωθυπουργός απάντησε πως «μετά τον Απρίλιο όλα είναι ανοιχτά», αλλά ο κ. Κουτσούμπας επέμεινε και ρώτησε «πότε ακριβώς;» «Μία εβδομάδα πριν, μία εβδομάδα μετά τι σημασία έχει, αφού εσείς είστε έτοιμοι, όπως λέτε», απάντησε ο πρωθυπουργός. BEST OF NETWORK 01.01.2023, 10:30 01.01.2023, 18:06 01.01.2023, 13:00 01.01.2023, 19:59 01.01.2023, 20:01 01.01.2023, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )