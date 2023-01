Ειρωνείες και προκλήσεις από τον Ακάρ: Η Ελλάδα συνεχώς κλαψουρίζει και κυνηγά την ένταση

Με ειρωνική διάθεση και νέες προκλητικές δηλώσεις καταφέρθηκε κατά της Ελλάδας ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, επιθεωρώντας το «πρώτο μη επανδρωμένο πλοίο στον κόσμο». Η Ελλάδα «συνεχώς κλαψουρίζει», είπε. «Η Αθήνα κυνηγά την ένταση, σαμποτάρει τις συναντήσεις στο ΝΑΤΟ, ότι επιδιώκει να κάνει το πρόβλημα να μοιάζει με πρόβλημα Τουρκίας-ΝΑΤΟ κι ότι προσπαθεί να επιβάλει τις σοβινιστικές πολιτικές της», συμπλήρωσε. Ο Χουλουσί Ακάρ υποστήριξε πως «ό,τι λέει η Τουρκία βασίζεται στο νόμο. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλοί λόγοι της μη ύπαρξης αποτελέσματος που πηγάζει από την Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά σκάνδαλα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή». Επίσης, κατηγόρησε την Ελλάδα για αποτυχίες στην ανατολική Μεσόγειο και υποστήριξε ότι επιδιώκει την αύξηση της έντασης με την Άγκυρα. «Δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν δημιουργώντας ένταση και ότι οι αντιπερισπασμοί τους δεν αποδίδουν. Το μόνο πράγμα που κάνουν ορισμένοι πολιτικοί και στρατιωτικοί στην Ελλάδα είναι να κλαίνε. Προσπαθούν να προωθήσουν τις σοβινιστικές τους πολιτικές κλαίγοντας συνέχεια» ανέφερε. Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δεν επιθυμεί διάλογο Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι η Άγκυρα θέλει διάλογο, τον οποίο η Αθήνα δεν επιθυμεί. «Λέμε στους συνομιλητές μας με κάθε ευκαιρία ότι εμείς, ως Τουρκία, είμαστε υπέρ του συνεχούς διαλόγου και της ειρήνης και ότι θέλουμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μας μέσω διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα δεν πραγματοποιεί αυτές τις συναντήσεις, αλλά προσπαθεί να τις ματαιώσει. Τις σαμποτάρει» είπε. «Δίκαιη κατανομή στο Αιγαίο» Ο Χουλουσί Ακάρ υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, αλλά είναι αξιόπιστος και ισχυρός σύμμαχος. Ωστόσο, είπε ότι οι εκκλήσεις για διάλογο δεν πρέπει να εκληφθούν ως αδυναμία και επανέφερε την επεκτατική ατζέντα της χώρας του στο Αιγαίο. «Μιλάμε ειλικρινά για μία δίκαιη κατανομή του πλούτου στο Αιγαίο, για σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά λέμε επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα και το δίκιο, ούτε το δικό μας ούτε των Κυπρίων αδελφών μας, και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε κανένα τετελεσμένο. Δεν θα το επιτρέψουμε», είπε. Επίσης, έστειλε μήνυμα προς τρίτους να μην λειτουργούν συναισθηματικά και προκατειλημμένα». Όσον αφορά στο Κυπριακό, έκανε λόγο για «εθνικό ζήτημα». «Στεκόμαστε δίπλα στους Κύπριους αδελφούς και αδελφές μας σήμερα, όπως και στο παρελθόν, σύμφωνα με τις συνθήκες εγγύησης και συμμαχίας. Μιλάμε για δύο κυρίαρχα, ίσα και ανεξάρτητα κράτη. Τώρα το θέμα δεν είναι η ίδρυση αυτού του κράτους, αλλά η αναγνώριση αυτού του ήδη συσταθέντος κράτους», ανέφερε. Ειδήσεις σήμερα: Νεκρό μωρό στο φράγμα του Αλιάκμονα στη Βέροια – Το πέταξε η μητέρα! Σε κρίσιμη κατάσταση ο Τζέρεμι Ρένερ – Τραυματίστηκε καθαρίζοντας τα χιόνια Τι ξέρει (και μας κρύβει) η Κίνα – Συναγερμός ξανά για τον κορωνοϊό

