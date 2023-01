Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Λάσπα για τις drag queens – Ποιοι αντέδρασαν Αθλιότητα χαρακτήρισε η Γενική Γραμματέας Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ την ιδέα ότι drag queens στη Θεσσαλονίκη θα διάβαζαν παραμύθια σε παιδάκια – Οργή από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών Η εορταστική εκδήλωση που διοργάνωσαν το Thessaloniki Pride και οι «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο» την Παρασκευή το απόγευμα, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Υπήρξαν έντονες διαφωνίες στην ιδέα ότι drag Queens, θα διάβαζαν ιστορίες σε μικρά παιδιά, όπως γίνεται σε αρκετές χώρες του εξωτερικού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κανονικά με συμμετοχή μεγαλύτερη από ότι αναμενόταν, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Χρειάστηκε μάλιστα, να αλλάξει τοποθεσία η εκδήλωση, αφού οι διοργανωτές δέχθηκαν και απειλές που έθεταν σε κίνδυνο την ακεραιότητα και των ανηλίκων. Ο σκοπός της εκδήλωσης, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ήταν «μέσα από το παραμύθι να αμφισβητηθούν οι απολιθωμένες αντιλήψεις ότι τα χρώματα και τα παιχνίδια έχουν συγκεκριμένο φύλο και να επιτραπεί στα παιδιά να αναπτύξουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους, χωρίς να γεμίζουν με ενοχές, γιατί προτιμούν το ένα ή το άλλο παιχνίδι». Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές στο μέλλον θα υπάρξουν και νέες παρόμοιες δράσεις. Ωστόσο, υπήρξαν έντονες διαφωνίες και αντιδράσεις, κυρίως από συγκεκριμένους κύκλους. Μια από τις παρεμβάσεις που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν εκείνη της τομεάρχη Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κατερίνας Λάσπα. Σε ανάρτηση της, αποκάλεσε «αθλιότητα» τη συγκεκριμένη εορταστική εκδήλωση προσθέτοντας πως «ο καθένας ας κάνει ότι θέλει στον εαυτό του. Κανένας όμως δεν έχει το δικαίωμα με πλάγιο τρόπο να επιβάλει τέτοια πρότυπα σε παιδιάκια». Η αντίδραση της κυρία Λάσπα, προκάλεσε ιδιαίτερο εκνευρισμό ανάμεσα σε στελέχη του κόμματος, αφού έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες θέσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Το κόμμα της κεντροαριστεράς, έχει ξεκάθαρη θέση υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο τομέας που αφορά τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας με τον ορισμό ενός ειδικού επιστημονικού συμβούλου. Επιπλέον στη συγκεκριμένη εκδήλωση, υπήρξε θεσμική εκπροσώπηση από στέλεχος του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Παρούσα ήταν η Βάσια Μαδέση, αναπληρώτρια γραμματέας ισότητας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Σε ανάρτησή της μεταξύ άλλων, σημείωσε «γίναμε μια παρέα μικροί και μεγάλοι ακούγοντας το παραμύθι με την «Drag queen που έσωσε τα Χριστούγεννα»! Τα παιδιά μας είπαν για την «χρωματιστοχώρα», μια δική τους επινόηση, μια χώρα που όλα τα χρώματα και οι άνθρωποι ζουν αρμονικά και λάμπουν το ίδιο χωρίς το ένα να επισκιάζει το άλλο. Ίσως ο,τι πιο όμορφο έχω ακούσει αυτή τη χρόνια γιατί τα παιδιά έχουν τον τρόπο τους να γεμίζουν την καρδιά μας. Για το 2023, ας πούμε στα παιδιά πως τα παιχνίδια δεν είναι μόνο ροζ και μπλε, πως τα αυτοκινητάκια δεν είναι μόνο για αγόρια και οι κουζίνες μόνο για κορίτσια. Αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν με αγάπη απέναντι σε όσες φωνές δυσκολεύονται να καταλάβουν τα αυτονόητα, καλή και πολύχρωμη νέα χρονιά!». Την έντονη διαφωνία του εξέφρασε δημόσια και ο αναπληρωτής γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Βήκας, ο οποίος είναι ιδιαιτέρως γνωστός για τον αγώνα του σε Ελλάδα και εξωτερικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ανάρτηση του, ο κ. Βήκας σημείωσε ότι «η ομοφοβία και η τρανσφοβία καταγγέλλονται απερίφραστα από το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά, όχι στο όνομά μου οι δηλώσεις της κ. Λάσπα». Επιπλέον, τόνισε ότι «όταν, δε, ο κακοποιητικός λόγος προέρχεται από στελέχη του κόμματος, δεν εκφράζονται σε καμία περίπτωση οι αξίες της Σοσιαλδημοκρατίας, για τις οποίες τόσο αγώνα κάνουμε, ώστε να διαλυθούν τα στερεότυπα και οι διακρίσεις στις κοινωνίες μας. Σε αυτήν την περίπτωση η διαδικασία που ακολουθείται είναι μια χωρίς αστερίσκους». Από τη Χαριλάου Τρικούπη, τηρείται έως τώρα σιγή ιχθύος παρά την πίεση που ασκούν στελέχη ζητώντας ακόμη και να αποπεμφθεί η κ. Λάσπα από τον τομέα Εθελοντισμού, καθώς όπως λένε, «έσπασε» την επίσημη γραμμή του κόμματος σε ένα ευαίσθητο θέμα όπως είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Την ίδια ώρα, σκληρή ανακοίνωση εναντίον της κ. Λάσπα εξέδωσε και το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών. Σε αυτήν, καταγγέλλουν την τομεάρχη Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως χρησιμοποίησε απαράδεκτο, κακοποιητικό, ακραίο ρατσιστικό και τρανσφοβικό λόγο. Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει: «Το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών (Σ.Υ.Δ.), μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντικού χαρακτήρα για την προαγωγή των δικαιωμάτων και ελευθεριών των τρανς, φυλοδιαφορετικών και γενικότερα των ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων, διαμαρτύρεται με έντονο τρόπο και καταγγέλλει τον απαράδεκτο, κακοποιητικό και ακραίο ρατσιστικό τρανσφοβικό λόγο της Γεν. Γραμματέως Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ Κατερίνας Λάσπα. Πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 25 Δεκεμβρίου, ανήμερα των Χριστουγέννων, οι οργανώσεις: Thessaloniki Pride – Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης & Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, ανακοίνωσαν δημόσια μία εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν κατά την οποία Drag Queens διάβασαν χριστουγεννιάτικα παραμύθια σε παιδιά, σε παιδικό σταθμό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Το event -όπως ήταν αναμενόμενο- πήρε μεγάλη δημοσιότητα, προκαλώντας ένα παραλήρημα μίσους κυρίως από ακροδεξιές ομάδες, με αποτέλεσμα οι οργανώσεις να αλλάξουν την τοποθεσία της εκδήλωσης, προκειμένου να προστατέψουν τόσο τα παιδιά και τους γονείς που είχαν δηλώσει συμμετοχή, όσο και γενικότερα τα πρόσωπα που θα βρίσκονταν στο χώρο. Με λύπη μας διαβάσαμε ότι ρατσιστικά παραληρήματα δεν υπήρξαν όμως μόνο από την ακροδεξιά, αλλά και από στελέχη πολιτικών κομμάτων του δημοκρατικού τόξου. Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας Εθελοντισμού του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Κατερίνα Λάσπα, σχολίασε δημόσια με σκαιό, μισαλλόδοξο λόγο μίσους στη βάση της έκφρασης και ταυτότητας φύλου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, χαρακτηρίζοντας ως “αθλιότητα” τόσο την εορταστική εκπαιδευτικού περιεχομένου δράση, όσο και τις Drag Queens. “Ο καθένας ας κάνει ό, τι θέλει στον εαυτό του. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα με πλάγιο τρόπο να επιβάλει τέτοια πρότυπα σε παιδάκια”». Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε εκπροσώπηση και από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, καθώς παραβρέθηκε στην εκδήλωση και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Σε δηλώσεις του σε τοπικά μέσα (voria.gr) σημείωσε: «η παρουσία μας εδώ σηματοδοτεί την ελευθερία που μπορεί να έχει ο καθένας να διοργανώνει εκδηλώσεις, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα να σέβονται τα δικαιώματα των ανθρώπων και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει κίνδυνος απαγόρευσης ή αντίμετρα οποιουδήποτε δεν πιστεύει στην ελευθερία του ανθρώπου».

