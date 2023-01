«Πυρετός» για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ και τις ανοιξιάτικες κάλπες

Αν κάτι αναζητούσαν όσοι συναντούσαν κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές της ΝΔ αυτές τις μέρες των γιορτών σε στέκια πολιτικά και μη ήταν η ημερομηνία της πρώτης κάλπης. Αυτό φαίνεται ότι επεδίωξε χθες το πρωί και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος έστησε πηγαδάκια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο, θέλοντας ίσως να «ψαρέψει» τον πρωθυπουργό για την ημερομηνία των πρώτων εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε, εμμέσως πλην σαφώς, τις πληροφορίες για ανοιξιάτικες κάλπες, λέγοντας ότι «μετά τον Απρίλιο όλα είναι ανοιχτά». Κάτι το Πάσχα, όμως, που πέφτει στα μέσα του Απριλίου, κάτι οι Πανελλαδικές του Ιουνίου, όλα συντείνουν στο σενάριο του να στηθούν οι κάλπες νωρίς τον Απρίλιο, με επικρατέστερη ημερομηνία των Κυριακή των Βαϊων στις 9 του μήνα, αν και μέχρι να πάρει την οριστική του απόφαση ο πρωθυπουργός τίποτε δεν είναι κλειδωμένο. Επειδή, όμως, το επόμενο διάστημα θα τρέξει και το κυβερνητικό έργο, με 30 νομοσχέδια στο πρώτο τρίμηνο του 2023, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να τα πει με ένα εσπρεσάκι χθες το πρωί, στο Da Capo της πλατείας Κολωνακίου, με τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα. Άλλωστε, πριν την προκήρυξη των εκλογών υπάρχουν και μια σειρά διεργασιών που πρέπει να γίνουν και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Βούληση της κυβέρνησης, όμως, είναι να δρομολογήσει και κινήσεις ενίσχυσης του εισοδήματος στην πορεία προς τις κάλπες, ως ανάχωμα και στο κύμα ακρίβειας που θα συνεχιστεί και το 2023, έστω και αν ο πληθωρισμός υποχωρήσει σημαντικά εν σχέσει με το 2022. Εξ ου και από την αρχή του νέου έτους ισχύουν οι αυξημένες συντάξεις, ενώ από την 1η Απριλίου θα δρομολογηθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Ο πρωθυπουργός, πάντως, χθες θέλησε να αποσυσχετίσει την επίσπευση της αύξησης με τα σενάρια εκλογών τον Απρίλιο, λέγοντας ότι δρομολογείται για να ευνοηθούν και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό. ««Θέλω να το αποσαφηνίσω. Η επιλογή να έρθει ένα μήνα νωρίτερα ενέχει το στοιχείο ότι τελειώνει τον πρώτο τρίμηνο τον Απρίλιο, αρχίζει η τουριστική περίοδος και υπάρχει αρκετός κόσμος στον τουριστικό κλάδο», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, αν και είναι σαφές ότι η ενίσχυση του εισοδήματος είναι βασικό εκλογικό επιχείρημα της ΝΔ. «Φουλ» για τα ψηφοδέλτια Στη ΝΔ, πάντως, έχουν μπει σε προεκλογικό πυρετό και οι διεργασίες για τα ψηφοδέλτια είναι πυρετώδεις. Η «τριανδρία» που είναι επιφορτισμένη με την κατάρτιση τους είναι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και πολύπειρος κομματικός, Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης. Ήδη υπάρχει μια σαφής εικόνα για την ανθρωπογεωγραφία, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον. Οι βασικές κατευθύνσεις για τα ψηφοδέλτια είναι σαφείς: οι βουλευτές θα είναι ξανά υποψήφιοι, εφόσον το επιθυμούν, η ανανέωση θα είναι σημαντική, με αρκετούς άνδρες και γυναίκες από τη γενιά των σαραντάρηδων, ενώ θα υπάρχουν και αρκετά στελέχη της αυτοδιοίκησης που μπουν στη μάχη του σταυρού, όχι όμως εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες. Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να έχουν «κλειδώσει» αρκετές από τις κομματικές επιλογές. Στον δρόμο προς την τελική ευθεία, βεβαίως, στη ΝΔ θα δημιουργηθεί μια επιτροπή εκλογικού αγώνα. Ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς αναμένεται το επόμενο διάστημα να αναλάβει έναν πιο διευρυμένο ρόλο στη γαλάζια προεκλογική καμπάνια, όπως είχε κάνει και το 2019 ως γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ. Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος είναι ο «εκλογολόγος» της ΝΔ, αναλύοντας τα νούμερα των δημοσκοπήσεων και κάνοντας τις βασικές εκτιμήσεις για την πορεία του κόμματος ανά περιφέρεια. Στο οργανωτικό, «μηχανάκι» θα είναι ο γραμματέας Οργανωτικού και διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κόμμα, Στέλιος Κονταδάκης, ενώ περισσότερο θα «τρέξει» και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου. Στο κομμάτι της επικοινωνίας, διευρυμένος είναι ο ρόλος του Έρικ Πάρκς, ο οποίος επιμελείται της ψηφιακής στρατηγικής του κόμματος, ενώ και ο νυν διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός θα έχει επαυξημένη καθήκοντα. Την εκπόνηση του γαλάζιου προγράμματος για την επόμενη τετραετία έχει ήδη αναλάβει ο βουλευτής Χάρης Θεοχάρης, σε άμεση επικοινωνία με τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Παράλληλα, κάποιον τρόπο θα αξιοποιηθούν στην εκλογική μάχη και κυβερνητικά στελέχη που δεν θα μπουν στη μάχη του σταυρού, αλλά αποτελούν σημαντικά γρανάζια στην κυβερνητική μηχανή. Σε αυτή την κατηγορία λογίζονται ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο νυν γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας και νυν ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο πρώην γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Γιάννης Σμυρλής και ο γενικός γραμματέας Ιθαγένειας Θανάσης Μπαλέρμπας. Ο ρόλος Παπασταύρου Παράλληλα, αυτό που μοιάζει κλειδωμένο είναι η επανάκαμψη του Σταύρου Παπασταύρου στο Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον η ΝΔ κερδίσει τις εκλογές εκ νέου. Ο επί χρόνια στενότατος συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διατηρεί επίσης προσωπική σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ και χρόνια, έχει δεχθεί εδώ και καιρό κρούσεις για επιστροφή του στην πρώτη γραμμή και φαίνεται πως είναι έτοιμος να διαβεί τον Ρουβίκωνα. Τα τελευταία χρόνια, ο κ. Παπασταύρου είχε επιστρέψει στην ενεργό δικηγορία, ενώ δικαιώθηκε πλήρως για τις προσωπικές του υποθέσεις, καθώς το καλοκαίρι του 2021 απαλλάχθηκε με αμετάκλητο βούλευμα από το σύνολο των κατηγοριών που του είχαν αποδοθεί για φορολογικές εκκρεμότητες. Ο κ. Παπασταύρου έχει θεαθεί στο Μαξίμου αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, συνόδευσε τον πρωθυπουργό στο ταξίδι του στην Αλβανία και εκτιμάται ότι, σε περίπτωση εκλογικής νίκης της ΝΔ, θα έχει διευρυμένο, επιτελικό ρόλο στην επόμενη μέρα του Μεγάρου Μαξίμου.

