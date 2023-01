Τσίπρας: Μηνύματα και… καράβια στην ορκωμοσία Λούλα

Αιχμές προς το εσωτερικό, αλλά και μηνύματα προς την Τουρκία περιείχαν οι συναντήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα στη Βραζιλία, στο περιθώριο της συμμετοχής του στην τελετή ορκωμοσίας της νέας ηγεσίας της χώρας, με επικεφαλής τον Λούλα ντα Σίλβα. Η επάνοδος του Αριστερού ηγέτη στην εξουσία με απόσταση 12 ετών από την τελευταία θητεία του σηματοδοτεί την αλλαγή πολιτικής για «μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, μέλος της G20 και των BRICS, με τεράστια περιφερειακή ισχύ», όπως επισήμαναν πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή τη συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον νέο Πρόεδρο της χώρας, λίγες ώρες πριν την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του. Οι ίδιες πηγές μετέδιδαν ακόμη πως ο κ. Τσίπρας έγινε δεκτός με «τιμές αρχηγού κράτους» από το Βραζιλιάνο ηγέτη, ώστε να παραστεί στη χθεσινή τελετή, αλλά και στη δεξίωση που επακολούθησε, όπου έδωσαν το παρόν κορυφαίες προσωπικότητες και ηγέτες από όλο τον πλανήτη. Στη διάρκεια της διμερούς τους συνάντησης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνεχάρη τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για την εκλογή του, συνομιλώντας με τον νέο Πρόεδρο για την κυβερνητική εμπειρία των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα και στην Βραζιλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αμφότεροι συμφώνησαν ότι ο αγώνας που πρέπει να δώσουν σήμερα αυτές οι δυνάμεις για τη δημοκρατία και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων απέναντι στη συμμαχία δεξιάς και ακροδεξιάς, είναι εξίσου σημαντικός με τον αγώνα των προηγούμενων δεκαετιών για προάσπιση της κοινωνίας από τις πολιτικές λιτότητας και τη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cph39wqpowk1) Σχολιάζοντας, ακόμη, τις διεθνείς εξελίξεις, οι κ. Λούλα και Τσίπρας τόνισαν ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο νέος ψυχρός πόλεμος στον οποίο οδηγεί και ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας και η κλιματική κρίση, έχουν σοβαρές συνέπειες για την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική που επιτάσσουν τη στενότερη συνεργασία τους με σκοπό την ειρήνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε τον Βραζιλιάνο Πρόεδρο για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και υπογράμμισε τη σημασία που έχει να δοθούν μηνύματα προς την Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. «Ο Μπολσονάρο νικήθηκε αλλά ο Μπολσοναρισμός είναι ακόμη εδώ, όπως χαρακτηριστικά μού είπε στη συνάντησή μας» σχολίασε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μετά το πέρας της ωριαίας συνάντησής του με το Βραζιλιάνο Πρόεδρο, προσθέτοντας πως εκείνος «ήθελε να μάθει λεπτομέρειες για τις μάχες μας με την τρόικα, για το πώς ξεπεράσαμε την κρίση, για τη λύση του Μακεδονικού, για την Κύπρο και το Αιγαίο, για τη στάση της Ευρώπης στο Ουκρανικό αλλά και για τη μάχη της ευρωπαϊκής Αριστεράς απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς». «Συμφωνήσαμε, τέλος, να ξανασυναντηθούμε σύντομα. Ίσως σε μια επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα, γιατί θαυμάζει τους αγώνες του ελληνικού λαού και την πολιτισμική μας κληρονομιά» κατέληξε ο κ. Τσίπρας, συναντώντας τον Λούλα ντα Σίλβα για δεύτερη φορά, μετά από 10 χρόνια. Οι συμβολισμοί του δώρου Σε ανάμνηση της φετινής τους συνάντησης, ο κ. Τσίπρας δώρισε στο Βραζιλιάνο ηγέτη ένα κόκκινο καραβάκι με ζωγραφισμένα πάνω του τα γράμματα «ευ», έργο της κεραμίστριας Λιάνας Παπαλέξη. Ως προς τη σημειολογία του δώρου, κατά την Κουμουνδούρου επελέγη το κόκκινο χρώμα, το χρώμα των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων, μοιράζονται το PT (Εργατικό Κόμμα Βραζιλίας) και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Παράλληλα, όπως εξήγησε ο Αλέξης Τσίπρας στον Πρόεδρο της Βραζιλίας, το επίρρημα «ευ» προέρχεται από τα αρχαία ελληνικά και χρησιμοποιείται ως πρόθημα σε πολλές λέξεις, δίνοντας θετικό μήνυμα – σε αυτήν την περίπτωση- για μια προεδρία με θετικά αποτελέσματα για την Βραζιλία και τον λαό της. Όπως επισημάνθηκε, το «ευ» ως α’ συνθετικό είναι γνωστό και στους Βραζιλιάνους, καθώς πολλές ελληνικές λέξεις που το περιέχουν, έχουν μεταφερθεί στα πορτογαλικά και χρησιμοποιούνται ευρέως στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Επιπρόσθετα, κατά την παραμονή του στη Βραζιλία, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συνάντησε ακόμη την Αντιπρόεδρο και Υπουργό Εργασίας της Ισπανίας, Γιολάντα Ντιαζ, με την οποία συνομίλησε για την προσπάθεια της ισπανικής κυβέρνησης για ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και για τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να μην μετακυλισθεί το κόστος της ενεργειακής κρίσης στην κοινωνία. Στο ίδιο πλαίσιο, οι δυο τους συνομίλησαν για την συνεργασία όλων των προοδευτικών ευρωπαϊκών δυνάμεων σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην συμμαχία δεξιάς και ακροδεξιάς που διαμορφώνεται. Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε, κατά πληροφορίες, την Ισπανίδα Αντιπρόεδρο για την αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και τη σημασία που έχει, οι ευρωπαίοι εταίροι μας να δίνουν σαφή μηνύματα στην Τουρκία υπέρ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Ειδήσεις σήμερα: «Ανοιξιάτικος» καιρός μέχρι και τα Φώτα – Προβληματισμός για τις υψηλές θερμοκρασίες Η Βρετανία ανοίγει ειδικό ταμείο πυρηνικών καυσίμων για να μειώσει την εξάρτηση από τη Ρωσία Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο – Καλούν τον κόσμο να μείνει στα καταφύγια

