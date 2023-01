Γκάγκα: Δεν υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων στα νοσοκομεία

«Δεν υπάρχουν ελλείψεις φαρμάκων στα νοσοκομεία», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα μιλώντας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Αναφέρθηκε επίσης στην έξαρση του κορωνοϊού, εστιάζοντας στην τρέχουσα κατάσταση στην Κίνα, στον τριπλό συνδυασμό κορωνοϊού – γρίπης και αναπνευστικού ιού. Ελλείψεις φαρμάκων: Νέα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών «Δεν έχουμε ελλείψεις στα νοσοκομεία. Οι ελλείψεις γενικά είναι κάτι που αντιμετωπίζεται στα νοσοκομεία. Στα φαρμακεία έχουμε ελλείψεις σε ορισμένα αντιπυρετικά παιδιατρικά σιρόπια. Έχουμε όμως γενόσημα φάρμακα. Δηλαδή αν δεν θέλουμε μια συγκεκριμένη μάρκα, δηλαδή αν θέλετε παρακεταμόλη, μπορούμε να βρούμε κάτι αντίστοιχο σε άλλα φάρμακα», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Γκάγκα. Συνέχισε, σημειώνοντας: «Σε αυτά τα φάρμακα που φέρνουμε χωρίς συνταγή και το φαρμακοποιό. Θα βγάζει ο ΕΟΦ λίστα για τα ελλειπτικά φάρμακα γιατί υπάρχουν ελλείψεις, μιλώντας για τις ιώσεις. Θα βγάζει ο ΕΟΦ κάθε μέρος και να αναπροσαρμόζεται και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση για τους γιατρούς, ώστε να ξέρουν και εκείνοι αν υπάρχει κάποιο φάρμακο σε έλλειψη ώστε να μην το συνταγογραφούν». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpitd4qgaygx) «Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις που είναι παγκόσμιες και που δεν λύνονται με μέτρα που παίρνουμε εμείς, αλλά οι περισσότερες ελλείψεις μπορούν να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπιστούν άμεσα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τις φαρμακευτικές εταιρείες. Γίνονται έλεγχοι στις φαρμακαποθήκες, έχουμε καλή συνεργασία με τους φαρμακοποιούς. Πιστεύω τα προβλήματα θα λυθούν γρήγορα» σημείωσε η κ. Γκάγκα. Σχετικά με τις ανατιμήσεις, διευκρίνισε: «Αν έχουμε ανατιμήσεις θα τις έχουμε στα φάρμακα που κάνουν 2-3 ευρώ. Όχι στα φάρμακα που κάνουν 50-500 ευρώ». Η Κίνα φέρνει επιστροφή των περιορισμών; Η επέλαση του κορωνοϊού στην Κίνα προβληματίζει παγκοσμίως και αναφορικά με τα υποχρεωτικά τεστ στους ταξιδιώτες από την εν λόγω χώρα, η κ. Γκάγκα δήλωσε: «Τα τεστ είναι για την επιβίβαση των ταξιδιωτών στο αεροπλάνο στην Κίνα. Η Ελλάδα δεν έχει απευθείας πτήσεις από την Κίνα. Οι πτήσεις μας έρχονται από άλλες χώρες. Νομίζω ότι είναι λογικό μέτρο το να κάνει κανείς τεστ από πριν, αλλά θέλω να σας πω ότι ούτως ή άλλως η Ελλάδα θα συνταχθεί με την γραμμή της Ευρώπης όπως κάνουμε πάντα, αλλά είναι λογικό να κάνεις ένα τεστ πριν το πριν μπεις στο αεροπλάνο, όταν μια χώρα έχει πάρα πολύ μεγάλα μεγάλο αριθμό κρουσμάτων». «Νομίζω δεν θα δούμε επιστροφή της μάσκας. Περάσαμε δύο χρόνια με πολύ περιορισμό και μάσκες. Καταρχήν στην Ελλάδα, οι περισσότεροι έχουμε εμβολιαστεί, έχουμε νοσήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας. Είπε επίσης καθησυχαστικά ότι «Γονιδιακός έλεγχος γίνεται και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι σε συνεχή επαφή με την Κίνα. Δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μετάλλαξη. Ωστόσο, πάντα υπάρχει δυνατότητα μιας μετάλλαξης. Συνήθως δεν το βλέπουμε στην ουρά μιας πανδημίας». Επιπρόσθετα, η κ. Γκάγκα πρότεινε ότι «όσοι έχουν περάσει τετράμηνο, εξάμηνο και δεν έχουν εμβολιαστεί, ειδικά αν ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, πρέπει να εμβολιαστούν». Τα παιδιατρικά νοσοκομεία πιέζονται «Υπάρχει πίεση, έχουμε πολλά περιστατικά. Οι ενήλικοι δεν χρειάζεται συνήθως να νοσηλευτούν. Άρα έχουμε κίνηση στα εξωτερικά ιατρεία και σε θέματα επειγόντων, αλλά όχι τόσο για νοσηλείες. Τα παιδιατρικά νοσοκομεία πιέζονται γιατί τα παιδάκια τα κρατάμε στα νοσοκομεία όταν έχουν υψηλό πυρετό, όταν είναι πολύ μικρά, γιατί φοβόμαστε μην αφυδατωθούν. Οπότε τα παιδιατρικά νοσοκομεία έχουν αυτή τη στιγμή μια πίεση», είπε χαρακτηριστικά. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας δήλωσε επιπλέον ότι για να αποφορτιστεί η κατάσταση στα παιδιατρικά νοσοκομεία «το πρώτο πράγμα είναι οι γονείς να έρχονται σε επαφή με τον παιδίατρο. Αν ένα παιδάκι είναι πολύ μικρό, μπορούμε να επισκεφτούμε τον παιδίατρο ή ένα κέντρο υγείας. Αν το παιδί βαραίνει, έχει πολλές μέρες πυρετό, χρειάζεται νοσοκομείο. Να πάμε στο νοσοκομείο, αλλά καλό είναι σε μια εποχή που έχουμε πολύ κόσμο που επισκέπτεται τα νοσοκομεία να μην ταλαιπωρούμε ούτε τα παιδιά ούτε τους γονείς, πηγαίνοντάς τα με ήπια συμπτώματα. Θα βγει από μας ένας κατάλογος με όλα τα κέντρα υγείας που έχουν παιδίατρο στο πρωινό ωράριο και όλα τα κέντρα υγείας που έχουν παιδίατρο που εφημερεύει. Άρα θα υπάρχει και γονιός θα ξέρει που μπορεί να κάνει εξετάσεις. Μπορεί να το δει παιδίατρος εκτός νοσοκομείων για να μην έχει αυτή την ταλαιπωρία και να πιεστεί παραπάνω και το νοσοκομείο». Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: H άρνηση του Ντάνου, τα παζάρια και τα ταχύρρυθμα φροντιστήρια ίντριγκας Ντάνα Γουάιτ: Το αφεντικό του UFC χαστουκίζει τη σύζυγό του σε κλαμπ στο Μεξικό την Πρωτοχρονιά Πάτρα: Ανάγκασαν Ρομά να πει τα κάλαντα γονατιστός και του ‘βαλαν φωτιά

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )