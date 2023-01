Η απογραφή φέρνει αλλαγές στις έδρες – Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι των κομμάτων

Η επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη και σύσσωμου του κυβερνητικού επιτελείου σε πλήρη διάταξη από σήμερα, καθώς συνεδριάζει ο πρώτος πρωινός καφές για το 2023, σημαίνει και απαρχή των προετοιμασιών για τις εκλογές της άνοιξης, όποτε αυτές και αν γίνουν. Το επόμενο διάστημα θα γίνουν μια σειρά συσκέψεων για την προβολή του κυβερνητικού έργου και για τις περιοδείες του πρωθυπουργού, ώστε μετά τα Φώτα το “σύστημα” να μπει σε πλήρη διάταξη. Ήδη, πάντως, αρκετοί βουλευτές και υποψήφιοι έχουν βγάλει τα κομπιουτεράκια με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις αλλαγές στον εκλογικό χάρτη, με βάση τη νέα απογραφή. Ήδη είναι σαφές ότι κάποιοι βουλευτές θα χάσουν την έδρα τους λόγω των αλλαγών, αν και σε άλλες περιφέρειες τα κόμματα θα έχουν λαμβάνειν κάτι παραπάνω. Με βάση τα νέα στοιχεία και την τελευταία κατανομή εδρών, δύο έδρες κερδίζει η εκλογική Περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών καθώς και η Α΄ εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές Περιφέρειες Α΄ Αθηνών, Α΄ Πειραιώς, Άρτας, Κοζάνης, Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες περιφέρειες γίνονται μονοεδρικές, οι οποίες πλέον θα είναι συνολικά εννέα. Οι «χαμένοι» και τα ντέρμπι Αρχής γενομένης από την Α’ Αθηνών, πιο δύσκολα θα είναι τα πράγματα για τη ΝΔ που ήταν πρώτο κόμμα το 2019 και έβγαλε 7 έδρες. “Δυνατή” νέα είσοδος είναι αυτή του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος μάλιστα άνοιξε το γραφείο του πίσω από το Χίλτον, ενώ σε γκάλοπ προηγούνται ο Βασίλης Κικίλιας, η Όλγα Κεφαλογιάννη και ο Θάνος Πλεύρης, ενώ ισχυρή υποψηφιότητα είναι πάντα του Νικήτα Κακλαμάνη. Από εκεί και μετά, έπεται “ντέρμπι” μεταξύ της Φωτεινής Πιπιλή και του Άγγελου Συρίγου. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα θα εκλέξει πέντε βουλευτές που αριθμεί σήμερα (Νίκος Φίλης, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χριστόφορος Βερναρδάκης, Νίκος Βούτσης και η εκ του ΜΕΡΑ 25 Αγγελική Αδαμοπούλου, ενώ υποψήφιος είναι και ο Νάσος Ηλιόπουλος). Στην Α’ Πειραιώς, η είσοδος της Δόμνας Μιχαηλίδου ανακατεύει την εκλογική τράπουλα, καθώς η υφυπουργός Πρόνοιας “σκοράρει” ψηλά. Φαβορί είναι πάντα ο Κώστας Κατσαφάδος, ενώ ίσως ζοριστεί περισσότερο ο Γιάννης Μελάς. Από εκεί και πέρα, Νόνη Δούνια και Νίκος Μανωλάκος θα δώσουν ντέρμπι, ενώ ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης σκέφτεται το σενάριο να διεκδικήσει τον Δήμο Πειραιώς. “Δυνατή” νέα είσοδος στο ψηφοδέλτιο είναι και αυτή του γιατρού Νίκου Βλαχάκου. Στην Άρτα που γίνεται “διεδρική”, χαμένος είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Γκόγκας, ενώ δεν ανησυχούν ο Γιώργος Στύλιος από τη ΝΔ και η Όλγα Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κοζάνη, η μια έδρα λογικά θα χαθεί από τη ΝΔ που έχει 4. Το 2019 είχαν εκλεγεί οι Στάθης Κωνσταντινίδης, Παρασκευή Βρυζίδου, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Γιώργος Αμανατίδης (τελευταίος). Στην εξαεδρική Μαγνησία, πάντως, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι μπορεί να κινδυνεύσει περισσότερο η δεύτερη έδρα του ΣΥΡΙΖΑ εφόσον χάσει τις εκλογές, με τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και Κατερίνα Παπανάτσιου να παλεύουν, αλλά τον πρώτο να έχει σαφές προβάδισμα. Στη Φθιώτιδα η ΝΔ λογικά χάνει μια έδρα , με τον Χρήστο Σταϊκούρα και τον Γιάννη Οικονόμου να είναι πιο άνετοι και τους Γιώργο Κοτρωνιά και Θέμη Χειμάρρα να δίνουν τη μάχη. Στην εξαεδρική των Σερρών, πάντως, θα γίνει “ροντέο”, καθώς η Ελληνική Λύση εκλέγει βουλευτή τον Κωνσταντίνο Μπούμπα και έχει καλά ποσοστά, οπότε ίσως κινδυνεύσει η τέταρτη έδρα της ΝΔ. Εκεί εκλέγονται άνετα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής και η Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ τη μάχη θα δώσουν ο τρίτος του 2019 Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Θεόφιλος Λεονταρίδης. Στις δύο νέες μονοεδρικές τα πράγματα είναι σαφέστερα. Στην Καστοριά το προβάδισμα της ΝΔ είναι μεγάλο, με τον βουλευτή Ζήση Τζηκαλάγια να δίνει μάχη με τη διευθύντρια του γραφείου του πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα Μαρία Αντωνίου και τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ολυμπία Τελιγιορίδου να δυσκολεύεται. Στη Θεσπρωτία πάλι η ΝΔ είχε κερδίσει άνετα το 2019, με τον νυν βουλευτή της Βασίλη Γιόγιακα να μην απειλείται και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μάριο Κάτση να εξαρτάται από το αν το κόμμα του θα κερδίσει την περιφέρεια. Οι κερδισμένοι Υπάρχουν, βεβαίως, και κάποιοι που χαμογελούν. Για παράδειγμα, στην Ανατολική Αττική στη ΝΔ ευελπιστούν ότι μπορούν να έχουν μια ακόμα έδρα, καθώς υπάρχει και συνωστισμός υποψηφίων μεταξύ νυν βουλευτών και υπουργών (Γεωργία Μαρτίνου, Μάκης Βορίδης, Βασίλης Οικονόμου, Γιώργος Βλάχος, Στέλιος Πέτσας, Σοφία Ζαχαράκη), ενώ και το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι θα πάρει σίγουρα έδρα, με τον πρώην γραμματέα Μανώλη Χριστοδουλάκη να κονταροχτυπιέται με τον Γιάννη Σμέρο. Οι εκτιμήσεις για τις έδρες σε Βόρειο, Δυτικό και Νότιο Τομέα είναι ακόμα επισφαλείς, αλλά τουλάχιστον αφαιρούν έναν ενδεχόμενο πονοκέφαλο από νυν βουλευτές, ενώ μένει να φανεί πού θα και πάει η έδρα της Α’ Θεσσαλονίκης. “Κλειδί” για την κατανομή, ιδίως στα αστικά κέντρα άλλωστε, θα είναι και το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή, με το ΜΕΡΑ 25 του Γιάνη Βαρουφάκη να δίνει τη μάχη με “όπλο” τις καλές επιδόσεις σε νέους ψηφοφόρους και τους “Έλληνες” του Ηλία Κασιδιάρη να προβληματίζουν το πολιτικό σύστημα, καθώς φαίνεται ότι έχουν τάση για ποσοστό άνω του 2%. Ειδήσεις σήμερα: «Ζήτω ο Βασιλιάς»: Η Βραζιλία αποχαιρετάει τον Πελέ – Δείτε βίντεο και φωτογραφίεςΣτους 19 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος Το πρόσωπό του Τζακ του Αντεροβγάλτη βρέθηκε σκαλισμένο σε ξύλινο μπαστούνι

