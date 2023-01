Προεκλογική σύσκεψη την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου – Οι περιοδείες Μητσοτάκη ανά την Ελλάδα

Σε φουλ προεκλογικούς ρυθμούς μπαίνει το Μέγαρο Μαξίμου με την επιστροφή του πρωθυπουργού από τη σύντομη ανάπαυλα της Πρωτοχρονιάς, καθώς για αύριο Τετάρτη έχει συγκληθεί η πρώτη προεκλογική σύσκεψη για το πρόγραμμα της ΝΔ, αλλά και τις κινήσεις που θα γίνουν για την προβολή του με ορίζοντα τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη και σε κάθε περίπτωση από τον Απρίλιο και μετά. Σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τους στενούς του συνεργάτες να συζητήσουν τις προτεραιότητες του γαλάζιου προγράμματος που είναι σε φάση πλήρους επεξεργασίας από τον γραμματέα Προγράμματος της ΝΔ Χάρη Θεοχάρη, σε άμεση επικοινωνία με τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον γενικό γραμματέα Συντονισμού της κυβέρνησης Θανάση Κοντογεώργη. Μεταξύ άλλων, στη σύσκεψη αναμένεται να λάβουν μέρος ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης, ο υπεύθυνος Ψηφιακής Στρατηγικής Έρικ Πάρκς, η διευθύντρια Επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου Κύρα Κάπη, ο σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη περί τα κομματικά Θανάσης Νέζης κ.α. Όπως εξηγεί αρμόδια πηγή, στόχος της σύσκεψης είναι να αποκρυσταλλωθεί ποια θέματα θα προτάξει στον προγραμματικό της λόγο η ΝΔ και με ποιον τρόπο. Παράλληλα, θα συζητηθεί πώς θα προβάλλει θέματα κυβερνητικού έργου ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θεωρείται και το ισχυρότερο χαρτί της ΝΔ, αλλά και το πρόγραμμα εξορμήσεων κυβερνητικών και κομματικών στελεχών το επόμενο διάστημα. Ήδη, στη ΝΔ θα συσταθεί εκλογική επιτροπή υπό τους κ. Μπρατάκο και Μαρινάκη, αποτελούμενη από εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και γενικούς γραμματείς που δεν θα δώσουν τη μάχη του σταυρού και προέρχονται από το κόμμα, οι οποίοι και θα αναλάβουν ειδικές αποστολές το επόμενο διάστημα. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως, αναμένεται να βγαίνει όλο και περισσότερο από το γραφείο του το επόμενο διάστημα. Παρά τις σκέψεις για Ήπειρο, τα Φώτα αναμένεται να βρεθεί και πάλι στην Κρήτη, ενώ πρώτος σταθμός περιοδείας θα είναι στις 13 και 14 Ιανουαρίου η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, με σταθμούς σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη ως αυτή την ώρα. Στον Έβρο, μάλιστα, θα βρεθεί και στα εγκαίνια εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής γνωστού ομίλου μαζί με τον υπουργό Ενέργειας Κώστα Σκρέκα. Θα ακολουθήσουν Κοζάνη, Ιωάννινα και Λάρισα το επόμενο διάστημα, ενώ ο πρωθυπουργός ίσως και να περνά προοδευτικά περισσότερο χρόνο εκτός παρά εντός Μαξίμου. Παρά τη σχετική φημολογία, αλλά και τις έντονες διεργασίες, πάντως, θεωρείται μάλλον αισιόδοξο το σενάριο το κόμμα να έχει ανακοινώσει τα ψηφοδέλτιά του, έστω σε μεγάλο βαθμό ως το τέλος Ιανουαρίου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα π.χ. του εκπροσώπου Τύπου Τάσου Γαίτάνη στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών ή ότι δεν μπορεί να υπάρξουν κατά κύματα ανακοινώσεις υποψηφίων με συγκεκριμένο προφίλ. Οι διεργασίες, πάντως, είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι υποψηφιότητες πολλές και πλέον η αξιολόγηση θα γίνει υπό το πρίσμα και του νέου εκλογικού χάρτη. Ειδήσεις σήμερα: Βέροια: Το χρονικό της φρίκης – Πώς η 30χρονη πέταξε το παιδί της στον Αλιάκμονα Βασίλης Τόπαλος: Το σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι που απέβη μοιραίο για τον πρωταθλητή του μποξ Τζέρεμι Ρένερ: Εκχιονιστικό του πλάκωσε το πόδι – Νέα στοιχεία για τον τραυματισμό του ηθοποιού

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )