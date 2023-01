Στεφάνι από τον Ακάρ στην κηδεία της μητέρας του Νίκου Παναγιωτόπουλου Ο υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του, ευχόμενος το 2023 να είναι έτος ειρήνης Τηλεφωνικά επικοινώνησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, με τον υπουργό Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο για να τον συλλυπηθεί για τον θάνατο της μητέρας του, δείχνοντας ότι παραμένει ανοιχτός ο δίαυλος επικοινωνίας των δύο χωρών παρά τις εντάσεις. O Τούρκος υπουργός Άμυνας έστειλε και στεφάνι στην κηδεία της μητέρας του Έλληνα υπουργού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ακάρ ανέφερε στο μήνυμά του: «Αγαπητέ Νίκο, τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια σε εσένα και την οικογένεια σου, εύχομαι να αναπαυθεί εν ειρήνη η μητέρα σου». Ο υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογο του, ευχόμενος το 2023 να είναι έτος ειρήνης κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα εργαστούν από κοινού για τη σταθερότητα στην περιοχή. Επίσης ο Χουλουσί Ακάρ επικοινώνησε με το υπουργείο Άμυνας για να στείλει στεφάνι στην κηδεία της μητέρας του Νίκου Παναγιωτόπουλου, κάτι που έγινε αποδεκτό. Ειδήσεις σήμερα: Για πρώτη φορά η κινεζική κυβέρνηση παραδέχεται επίσημα ότι ο αριθμός θανάτων και κρουσμάτων Covid είναι τεράστιος «Μόνος μου γονάτισα, η φωτιά ήταν καλαμπούρι», λέει ο 35χρονος Ρομά από την Πάτρα Δέκα φορές είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική η μητέρα που πέταξε το παιδί της στον Αλιάκμονα BEST OF NETWORK 03.01.2023, 12:34 03.01.2023, 14:40 03.01.2023, 10:49 03.01.2023, 15:37 03.01.2023, 15:41 03.01.2023, 15:57

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )