ΣΥΡΙΖΑ: Με… αέρα Βραζιλίας η εκκίνηση της προεκλογικής κούρσας

Μετά από 26 ώρες πτήσης, στην Αθήνα αναμένεται αύριο, Τετάρτη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατόπιν της συμμετοχής του στην τελετή ορκωμοσίας του νέου Προέδρου της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Η παρουσία του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επιστροφή του Λούλα στο τιμόνι της Βραζιλίας μετά από δώδεκα χρόνια αποτιμάται θετικά από την αξιωματική αντιπολίτευση, πρώτον γιατί ο κ. Τσίπρας έτυχε ιδιαίτερα θερμής αποδοχής από τον νέο Βραζιλιάνο Πρόεδρο, με τον οποίο πραγματοποίησε και κατ’ ιδίαν, ωριαία συνάντηση και δεύτερον γιατί στην Κουμουνδούρου εκτιμούν πως ο αριστερός άνεμος που έπνευσε πάνω από την Μπραζίλια, θα συμπαρασύρει αργά ή γρήγορα και πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων και την Αθήνα, σε ολική αλλαγή σκηνικού. Σε αυτό το πνεύμα, δηλαδή της δυνάμει διεθνούς αριστερής στροφής, ο κ. Τσίπρας τόνισε πως «δεν αγωνιζόμαστε πια μόνο για να υπερασπιστούμε την κοινωνία, αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία», μετά το πέρας της συνάντησής του με το Βραζιλιάνο ηγέτη. Ο τελευταίος φέρεται να δήλωσε προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ πως «ο Μπολσονάρο νικήθηκε αλλά ο Μπολσοναρισμός είναι ακόμη εδώ» αποστροφή που βρίσκει απόλυτα σύμφωνη την Κουμουνδούρου, με την αξιωματική αντιπολίτευση να τοποθετεί τις πολιτικές του Μεγάρου Μαξίμου μακριά από την εκδοχή μιας ευρωπαϊκής, φιλελεύθερης, δεξιόστροφης διακυβέρνησης, αλλά πιο κοντά στις αντιλήψεις του προκατόχου του Λούλα. Από τη συνάντηση Λούλα – Τσίπρα δεν έλειψαν και οι αναφορές στις επικείμενες ελληνικές εκλογές. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέφερε για τη συνομιλία του με το Βραζιλιάνο ηγέτη πως «συμφωνήσαμε, τέλος, να ξανασυναντηθούμε σύντομα. Ίσως σε μια επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα, γιατί θαυμάζει τους αγώνες του ελληνικού λαού και την πολιτισμική μας κληρονομιά. Περιττό να πω με ποια ιδιότητα ευχήθηκε να τον υποδεχτώ», εντάσσοντας την παρουσία του στη Βραζιλία στα ελληνικά συμφραζόμενα, με τα οποία η αξιωματική αντιπολίτευση θα ασχοληθεί εντατικά από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Κλείνοντας τον κύκλο των γιορτών με την παρουσία του Προέδρου του κόμματος στην τελετή αγιασμού των υδάτων την Παρασκευή στον Πειραιά, η Κουμουνδούρου ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα ψηφοδέλτιά της για τις εθνικές εκλογές, τα οποία αναμένεται να εγκρίνουν το επόμενο δεκαήμερο αρχικά η Πολιτική Γραμματεία και ακολούθως η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Παράλληλα, καθήκοντα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τις επόμενες μέρες και η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Πόπη Τσαπανίδου, η οποία ταλαιπωρήθηκε από ένα βαρύ κρυολόγημα, περνώντας την Πρωτοχρονιά στο νοσοκομείο. Μεταξύ Πόπης και Λούλα Η ισχυρή εναλλαγή εικόνων, άλλωστε, τις τελευταίες ημέρες στην Κουμουνδούρου, με τελευταίους «πρωταγωνιστές» την Πόπη Τσαπανίδου και τον Λούλα ντα Σίλβα, αποτυπώνει την προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ανοιχθεί από τη μια στο Κέντρο και από την άλλη να στεγανοποιήσει το αριστερό της ακροατήριο, αν και το δημοσκοπικό αποτύπωμα της Κουμουνδούρου υπολείπεται αρκετά από το εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών του 2019, γεγονός που προβληματίζει αρκετά στελέχη για τις πραγματικές προθέσεις των ψηφοφόρων. Η ίδια οπτική διατρέχει και το φωτογραφικό άλμπουμ των διμερών συναντήσεων που είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο περιθώριο της συμμετοχής του στην τελετή ορκωμοσίας του Λούλα, καθώς ο φακός απαθανάτισε τον κ. Τσίπρα πλάι στους Αριστερούς, πρώην Προέδρους της Χιλής Ρικάρντο Λάγκος και της Βολιβίας, Έβο Μοράλες αντίστοιχα, αλλά και δίπλα στον Γερμανό Πρόεδρο, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, ο οποίος απηχεί την παραδοσιακή γερμανική Σοσιαλδημοκρατία. Αναμνήσεις από το παρελθόν εμπεριείχε για τον κ. Τσίπρα και η συνάντησή του με την Αναπληρώτρια Υπουργό Εξωτερικών της Κούβας, Τζοσεφίνα Βιντάλ, η οποία αναπόλησε, κατά πληροφορίες, την παρουσία του κ. Τσίπρα ως Έλληνα πρωθυπουργού στην Αβάνα για την κηδεία του εμβληματικού ηγέτη της κουβανικής επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο. Η ίδια φέρεται να είπε στον Αλέξη Τσίπρα ότι «σε αγαπούμε πολύ στην Κούβα και θυμόμαστε την ομιλία σου, το πόσο παθιασμένα μιλούσες και η επίσκεψή σου εκείνη μας έχει μείνει χαραγμένη», υπενθυμίζοντας στον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την επίσκεψή του, στην Κούβα. Ειδήσεις σήμερα: «Ζήτω ο Βασιλιάς»: Η Βραζιλία αποχαιρετάει τον Πελέ – Δείτε βίντεο και φωτογραφίεςΣτους 19 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος Το πρόσωπό του Τζακ του Αντεροβγάλτη βρέθηκε σκαλισμένο σε ξύλινο μπαστούνι

