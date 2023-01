Χειμάρρας (ΝΔ) σε ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώθηκε η αποχώρηση μου από την εταιρία που μου δημιουργούσε κώλυμα

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του βουλευτή Φθιώτιδας της ΝΔ Θέμη Χειμάρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής της ΝΔ εξέδωσε σήμερα και νέα ανακοίνωση σχετικά με την αποχώρησή του από την εταιρεία «Θέμης Χειμάρας & ΣΙΑ ΕΕ» σημειώνοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί πλέον όλες οι σχετικές διαδικασίες. Αναλυτικά στη δήλωσή του ο βουλευτής της ΝΔ σημειώνει: «Σε συνέχεια της αρχικής δήλωσής μου, με την οποία αναφερόμουν σε ενέργειές για να αρθεί το υφιστάμενο κώλυμα στο πρόσωπό μου, ενημερώνω ότι χθες ολοκληρώθηκε η σχετική διαδικασία και αποχώρησα από την εταιρεία. Τα εταιρικά μου μερίδια μεταβιβάστηκαν στους εργαζόμενους-συνεργάτες μου, που έχουν συνδέσει την δική τους ζωή, με την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας μας, τα τελευταία 16 χρόνια. Σε σχέση δε, με τα όσα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, σας γνωρίζω τα εξής: Σχετικά με την «πηγή προέλευσης» του ποσού των 49.500€, για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Θέμης Χειμάρας & ΣΙΑ ΕΕ το 2020, είναι προφανές ότι τα δηλωθέντα από εμένα εισοδήματα, το υπερκαλύπτουν. Αναφορικά με την συμμετοχή μου στην εταιρεία SMARTS IKE, όφειλαν να γνωρίζουν ότι είχα αποχωρήσει από αυτή, πριν την εκλογή μου στο Βουλευτικό αξίωμα. Η αποχώρησή μου, έναντι τιμήματος 65.847€, έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση Πόθεν Έσχες του 2020. Επίσης όφειλαν να γνωρίζουν, ότι δεν απαιτείται η κατάθεση του ποσού αυτού στον λογαριασμό μου, αφού δεν πρόκειται για αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της επιχείρησης, αλλά για μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων που μπορεί να γίνει νόμιμα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Τέλος, όσον αφορά τις ανυπόστατες αναφορές του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δήθεν φέρω την ευθύνη, για τη μελλοντική πορεία μιας εταιρείας από την οποία έχω αποχωρήσει τυπικά και ουσιαστικά, αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν με αφορούν. Η ανάγκη εφεύρεσης φανταστικών σεναρίων και νέων μυθιστορημάτων, πέφτουν για άλλη μια φορά στο κενό. Ο καθένας έχει την πορεία του, την ιστορία του και κρίνεται από τους πολίτες για την προσφορά και το έργο του». Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ισχυριστεί ότι από το Πόθεν Έσχες του Χειμάρρα πιθανόν να τίθεται θέμα σοβαρής φορολογικής παράβασης και ότι ο βουλευτής της ΝΔ έπρεπε να δηλώσει στο Πόθεν Εσχες χρήσεως 2020 το ποσό των 49.500 ευρώ, το οποίο ο ίδιος κατέβαλε ως συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε επίσης τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί δημόσια για τις «παρανόμιες» όπως ανέφερε των βουλευτών του.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )