Yeni Safak για δήμαρχο Ιάσμου: «Δρούσε εναντίον της Τουρκίας»

Για «δραστηριότητες κατά της Τουρκίας» κατηγορεί τον μειονοτικό δήμαρχο Ιάσμου Οντέρ Μουμίν, η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Yeni Safak. Mε τίτλο : «Αποκαλύφθηκε ότι ο Οντέρ Μουμίν, για τον οποίο η Ελλάδα έχει ξεκινήσει έρευνα, δρούσε εναντίον της Τουρκίας» η εφημερίδα κατηγορεί τον δήμαρχο Ιάσμου, πως προχώρησε σε απολύσεις εργαζομένων στο δήμο -με την κατηγορία πως ήταν … γκιουλενιστές, προκειμένου να τύχει της υποστήριξης της Τουρκίας μια και οι σχέσεις του με τους τουρκόφρονες της μειονότητας και το προξενείο Κομοτηνής έχει διαταραχθεί. «Ο υπουργός Εσωτερικών της Ελλάδας διέταξε έρευνα σε βάρος του δημάρχου Ιάσμου Οντέρ Μουμίν. Όσο και αν η έρευνα φέρεται να άρχισε επειδή ο Μουμίν απομάκρυνε από τη θέση τους ανώτατους αξιωματούχους του Δήμου που φέρεται να είχαν σχέσεις με την δομή της FETO, αποκαλύφθηκε ότι η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική» αναφέρει το δημοσίευμα της Yeni Safak. Η εφημερίδα κατηγορεί τον Μουμίν πως «καρατομήθηκε» από μέλος της λεγόμενης «Συμβουλευτικής Επιτροπής «Τουρκικής» Μειονότητας Δυτικής Θράκης», που ελέγχεται άμεσα από την Τουρκία μέσω του προξενείου της Κομοτηνής, επειδή δεν «συμβάδιζε» με τους στόχους του οργάνου. «Ο Μουμίν, ο οποίος εκδιώχθηκε από την Συμβουλευτική Επιτροπή της Τουρκικής Μειονότητας Δυτικής Θράκης τον περασμένο Ιούνιο, αποκλείστηκε από την Επιτροπή εκείνη, λόγω των δραστηριοτήτων του εναντίον της Τουρκίας» αναφέρει, επισημαίνοντας πως στοχεύοντας την FETO του Γκιουλέν επιδιώκει να αποσπάσει την στήριξη της Τουρκίας. «Ο Μουμίν αναφέρεται πως θέλησε με την χρήση της FETO να αποκτήσει την στήριξη της Τουρκίας και να είναι πιο ισχυρός στα παζάρια του με την Ελλάδα». Ο Οντέρ Μουμίν εξελέγη δήμαρχος Ιάσμου το 2019 με ποσοστό 64% (Β΄ Κυριακή), έχοντας τότε την πλήρη υποστήριξη του μηχανισμού του προξενείου και των φανατικών τουρκοφρόνων της μειονότητας. Ωστόσο γρήγορα οι σχέσεις του με την Τουρκία και τον ανθρώπων της στην Θράκη, οδηγήθηκαν σε κρίση λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα του. Το τελευταίο διάστημα, και σε μια προσπάθεια να αποκτήσει και πάλι την εύνοια του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής και των φανατικών τουρκοφρόνων της μειονότητας, προχώρησε σε απολύσεις εργαζομένων στο δήμο του και σε ανάκληση όλων των αντιδημάρχων, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για … «Γκιουλενιστές» ή μέλη της «εγκληματικής οργάνωσης ΕΥΡ-ΑΚΗ». Μετά την έκταση που πήραν οι αποφάσεις του δημάρχου Ιάσμου παρενέβη ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, ο οποίος ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης τη διερεύνηση τυχόν έκνομων ενεργειών του Μουμίν, με το πιθανότερο σενάριο πλέον να είναι η οριστική παύση του τελευταίου από τα καθήκοντα του εφόσον αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Ειδήσεις σήμερα:Συμπρωταγωνίστρια του Ντάνιελ Ντέι Λιούις τον «καρφώνει»: «Τραυματική εμπειρία» τα γυρίσματα Ανάγκασαν Ρομά στην Πάτρα να πει τα κάλαντα γονατιστός και του ‘βαλαν φωτιά! Πώς το TikTok εξελίχθηκε από πιθανό «κατάσκοπο» σε «Δούρειο Ίππο» για τις ΗΠΑ

