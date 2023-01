Δείτε live: Έκτακτη ενημέρωση Πλεύρη για τις ελλείψεις στα φάρμακα Από το επόμενο δεκαήμερο θα αρχίσει να ομαλοποιείται η κατάσταση στην αγορά 04.01.2023, 17:06 UPD: 04.01.2023, 17:46 12 ΣΧΟΛΙΑ Έκτακτη ενημέρωση για τις ελλείψεις που παρατηρούνται σε συγκεκριμένα φάρμακα πραγματοποιεί ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, σε συνέντευξη Τύπου. Μαζί του, βρίσκονται ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Δημήτρης Φιλίππου και ο πρόεδρος του ΙΦΕΤ, Γιάννης Σωτηρίου. Τα σκευάσματα παρακεταμόλης, αντιβιώσεις και εισπνεόμενα είναι αυτά που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα στην τροφοδοσία της αγοράς, είπε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, και υπογράμμισε ότι παρά την παγκόσμια έλλειψη και τη μειωμένη παραγωγή σε αυτά τα σκευάσματα, στη χώρα μας καταγράφεται αύξηση στην κατανάλωση 25-40%, πράγμα που δείχνει ότι η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη επάρκεια από άλλες χώρες. Ο κ. Πλεύρης προέβη στην εκτίμηση ότι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα ξεκινήσει η διαδικασία ομαλοποίησης της αγοράς και η κατάσταση θα έχει βελτιωθεί σημαντικά μέχρι το τέλος του μήνα. Ο υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αφορά σε αντιβιώσεις, αντιπυρετικά και ειδικά στα παιδικά φάρμακα, όπως σιρόπια, θα αντιμετωπιστεί με αποκατάσταση από γενόσημα φάρμακα, στα οποία έχουμε πλήρη επάρκεια. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι οι ελλείψεις οφείλονται στη μείωση της παραγωγής και στις ελλείψεις πρώτων υλών και την έξαρση των ιώσεων. η χώρα μας αντιμετωπίζουν μικρότερο πρόβλημα σε σχεση με άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ. Εμείς έχουμε την τύχη να έχουμε μια ισχυρή φαρμακοβιομηχανία που τροφοδοτεί την αγορά με γενόσημα. «Οι ελλείψεις στα αντιπυρετικά, τις αντιβιώσεις και ειδικά στα παιδικά φάρμακα θα αντιμετωπιστούν με την υποκατάσταση από γενόσημα φάρμακα, όπου υπάρχουν« ανέφερε. Σημείωσε επίσης ότι το πρόβλημα αφορά ιδιωτικά φαρμακεία και δεν σχετίζεται με ελλείψεις αλλά με καθυστερήσεις στις παραδόσεις. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης στη συνέντευξή τύπου σημείωσε συγκεκριμένα: «Το πρόβλημα της έλλειψης φαρμάκων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες και συγκεκριμένα σε μια κατηγορία φαρμάκων που παρουσιάζουν διαχρονικά έλλειψη και οφείλονται και λόγω των παράλληλων εξαγωγών και στην τωρινή έλλειψη φαρμάκων κυρίως δραστικής ουσίας παρακεταμόλης, αντιβιώσεων ή άλλων αποφρακτικών και αναπνευστικών συσκευών και συσκευασμάτων. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και αφορά όλες τις χώρες. Οφείλεται στη μείωση παραγωγής από την πανδημία, στην ενεργειακή κρίση, στην έλλειψη πρώτων υλών, στη δέσμευση μεγάλων ποσοτήτων στις χώρες που έχουν τις πρώτες ύλες και στη μεγάλη αύξηση των εποχικών λοιμώξεων. Η χώρα μας αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με άλλες χώρες με ακριβότερα φάρμακα. Η χώρα μας έχει την τύχη ότι έχει μια ισχυρή εγχώρια παραγωγή. Το πρόβλημα στην παρούσα φάση δεν είναι τιμών και εξαγωγών αλλά μειωμένης παραγωγής. Τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε φάρμακα ή οι όποιες ελλείψεις αφορούν φάρμακα που διαχρονικά είχαν πρόβλημα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα ιδιωτικά φαρμακεία και στις επώνυμες συσκευασίες. Αφορά στην καθυστέρηση της τροφοδοσίας και όχι σε μόνιμη έλλειψη. Τα νοσοκομεία μας έχουν γενόσημα φάρμακα και παρέχουν όλες τις θεραπείες. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την επάρκεια των φαρμάκων στην ελληνική αγορά και αυτή είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Εντείνεται η παραγωγη των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών για γενόσημα με τις ουσίες που παρουσιάζεται έλλειψη. Παράλληλα, από τον ΕΟΦ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το ποια επώνυμα φάρμακα παρουσιάζουν έλλειψη ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ποια φάρμακα αντίστοιχης δραστικής ουσίας υπάρχουν σε επάρκεια για να τα προμηθεύονται και να μην ταλαιπωρούνται. Προς αυτή την κατεύθυνση συμφωνήθηκε να γίνεται ενημέρωση και στους γιατρούς για τις ελλείψεις φαρμάκων, ώστε εκεί που έχουμε συνταγογράφηση να προτείνονται φάρμακα αντίστοιχης δραστικής ουσίας. Επιπλέον, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που είναι σε έλλειψη θα συνταγογραφούνται μόνο ηλεκτρονικά για να υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση. Το συγκεκριμένο μέτρο δεν αφορά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αφορά σε αντιβιώσεις, αντιπυρετικά και ειδικά στα παιδικά φάρμακα, όπως σιρόπια, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με την αποκατάσταση από γενόσημα φάρμακα, στα οποία έχουμε πλήρη επάρκεια. Απέστειλα επιστολή και στην Ευρωπαία Επίτροπο για να ληφθούν κεντρικές αποφάσεις για άμεσες ενέργειες. Τονίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που η χώρα μας διαθέτει εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Σχετικά με την αύξηση τιμών, η κυβέρνησή μας δεν εκβιάζεται και δεν πρόκειται να μπει σε συζήτηση για αύξησης τιμών φαρμάκων οριζόντια. Αντιθέτως, το 2022 λάβαμε τις μεγαλύτερες εκπτώσεις και τον Δεκέμβριο μειώσαμε 7% τις τιμές των φαρμάκων. Αυτό που έχει αποφασιστεί από το καλοκαίρι και είναι αποσυνδεδεμένο από την έλλειψη φαρμάκων, είναι ότι πολύ φθηνά φάρμακα του 1, 2, 3 ευρώ τα οποία κοστολογικά είναι ασύμφορα και κινδυνεύουν να αποσυρθούν, με αποτέλεσμα ο πολίτης να πάει σε υποκατάσταση και να πάρει θεραπείες με τιμές στα 60-70 ευρώ, θα υπάρξει διόρθωση τιμών την οποία δεν επωμίζεται ο πολίτης και ο ασφαλισμένος, γιατί ως γενόσημα φάρμακα αφορούν φάρμακα στα οποία δεν έχουν συμμετοχή. Αποτελεί θράσος αυτών που άλλαξαν το πρότυπο τιμολόγησης και αύξησαν τα πανάκριβα φάρμακα πχ της Novartis να κατηγορούν την κυβέρνηση για αυξήσεις. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους γονείς. Υπάρχουν αντιπυρετικά σε πλήρη επάρκεια. Η όποια ταλαιπωρία θα είναι προσωρινή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ε.Ο.Φ, Δημήτρη Φιλίππου, το επόμενο δεκαήμερο θα δούμε σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς. Πρώτον, γιατί από τη Δευτέρα επανέρχονται σε πλήρη λειτουργία φαρμακευτικές και φαρμακαποθήκες. Επίσης, μέχρι 15/1 αναμένονται οι επόμενες παραγγελίες φαρμάκων των οποίων η παράλληλη εξαγωγή απαγορεύεται. Αυτό αφορά το 92% των ελλείψεων. Ειδήσεις σήμερα: «Βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση» έδειξε η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 16χρονου Τόπαλου Συνωμοσία πίσω από τον θάνατο της Νταϊάνα βλέπει ο πρίγκιπας Χάρι στο νέο του βιβλίο Βίντεο: Επιβάτης προειδοποιεί τον πιλότο πριν τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Αυστραλία 04.01.2023, 17:06 UPD: 04.01.2023, 17:46 12 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 04.01.2023, 13:54 04.01.2023, 16:52 03.01.2023, 13:53 04.01.2023, 14:05 04.01.2023, 14:40 04.01.2023, 12:30

