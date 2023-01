Θεοδωρικάκος: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ανοίξει τα σύνορα και να επαναληφθεί το αίσχος της Μόριας και της Ειδομένης

Δριμεία κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας δείχνουν μείωση στους δείκτες εγκληματικότητας, η αξιωματική αντπολίτευση δεν εξέδωσε την παραμικρή ανακοίνωση εξαπέλυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεδωρικάκος, ο οποίος κατηγόρησε την Κουμουνδούρου για τυχοδιωκτική και εθνικά ανεύθυνη στάση ως προς την παράνομη μετανάστευση στον Έβρο. «Πού είναι το ενδιαφέρον τους; Πού είναι η δική τους αξιολόγηση; Που είναι οι δικές τους θέσεις και προτάσεις; Συνεχίζουν όμως, να επιμένουν και να λένε ψέματα για το περιστατικό στον Έβρο» είπε χαρακτηριστικά στο ΟΡΕΝ ο κ. Θεοδωρικάκος και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι: «Θέλει να ανοίξει τα σύνορα της χώρας και να συμβεί αυτό που έγινε την περίοδο 2015, 2016, 2017 με το αίσχος της Μόριας στη Μυτιλήνη, της Ειδομένης και του Ελληνικού, όταν στοιβάζονταν και λιάζονταν χιλιάδες παράνομοι μετανάστες. «Οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν μία πολιτική απίστευτα τυχοδιωκτική, επικίνδυνη πολιτική η οποία στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού και της πατρίδας μας. Επειδή δεν έχουν πεδίο αντιπολίτευσης και αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα από το γεγονός. Κάνει μεγάλη εντύπωση γι αυτό στα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας που δείχνουν τους δείκτες εγκληματικότητας δεν είδα την παραμικρή ανακοίνωση. Που είναι το ενδιαφέρον τους; Που είναι η δική τους αξιολόγηση; Που είναι οι δικές τους θέσεις; Που είναι οι δικές τους προτάσεις; Συνεχίζουν όμως να επιμένουν και να λένε ψέματα για το περιστατικό με τη νησίδα στον Έβρο. Έχουν τελείως διαφορετική πολιτική από τη δική μας κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ανοίξει τα σύνορα και να συμβεί αυτό που έγινε την περίοδο 2015, 2016, 2017 στην χώρα με το αίσχος της Μόριας στη Μυτιλήνη, με το αίσχος της Ειδομένης, το αίσχος του Ελληνικού, όταν στοιβάζονταν και λιάζονταν χιλιάδες παράνομοι μετανάστες. Είναι απολύτως οργανωμένο αυτό που συμβαίνει στον Έβρο, με οπτικό υλικό που έχουμε δείξει σε διεθνείς οργανισμούς δείχνουμε τη δράση της τουρκικής στρατοχωροφυλακής που οργανωμένα να μετακινεί δυστυχισμένους ανθρώπους. Έχουμε δε ένα τραγικό περιστατικό κατά το οποίο τους είχαν γυμνώσει 92 παράνομους μετανάστες» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Όπως είπε «ζήτησα από την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να παρουσιάζονται τις πρώτες ημέρες κάθε χρόνου τεκμηριωμένα και αξιόπιστα στοιχεία για την εγκληματικότητα και ο απολογισμός δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας για την χρονιά που πέρασε. Με αυτό τον τρόπο όλοι μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν. Αξιολογούμαστε όλοι γιατί πιστεύω ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι μόνο λόγια στα οποία όλοι συμφωνούμε. Πρέπει να υπάρχει ασφάλεια με μετρήσιμα αποτελέσματα και όχι έργο της ημέρας. Αυτό που απασχολεί τη μέση ελληνική οικογένεια είναι κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις, κλοπές αυτοκινήτων. Εκεί αν συγκρίνουμε το 2022 με την περίοδο προ κορωνοϊού, δηλαδή την περίοδο 15-19 υπάρχει μείωση αυτής της χαμηλής παραβατικότητας και εγκληματικότητας κατά 25%. Δεν εφησυχάζουμε, δεν επαναπαυόμαστε γιατί ο σκοπός είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφαλείας». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpj8m74a1z21) Αυτό που τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος είναι το γεγονός ότι «έχουμε παρέμβει σε πάρα πολλά άβατα, ανομίας και παρανομίας, σε πολλές άσχημες καταστάσεις όπως ήταν αυτή στη φοιτητική εστία στου Ζωγράφου όπου για πολλά χρόνια δρούσαν εγκληματικές οργανώσεις. Εκεί που έπρεπε να είναι τα παιδιά του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα των οικογενειών που δυσκολεύονται να έχουν να πληρώσουν το νοίκι για τις σπουδές τους, τρεις εγκληματικές οργανώσεις είχαν βρει καταφύγιο. Και αυτό ήταν γνωστό από το 2018 και η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα». «Αντίθετα εξαιτίας της ιδεοληψίας της άφηνε στο όνομα ενός πανεπιστημιακού ασύλου να δρουν ανενόχλητοι εγκληματίες, κακούργοι κακοποιοί και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή όχι μόνο των παιδιών αλλά όλης της ευρύτερης περιοχής. Από την ημέρα που είχε γίνει αυτή η επιχείρηση στη περιοχή Ζωγράφου και Καισαριανής έχει μειωθεί ακόμα περισσότερο καθοριστικά η εγκληματικότητα» συμπλήρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Επανερχόμενος στα στοιχεία για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε ότι «το 2022 είναι η χρονιά με τις λιγότερες δολοφονίες τα τελευταία 11 χρόνια. Έγιναν 79 ανθρωποκτονίες ενώ για παράδειγμα το 2011 είχαν γίνει 184. Υπάρχει και κάτι άλλο. Το 2022, η Ελληνική Αστυνομία εξιχνίασε το 90% από αυτές τις δολοφονίες, δηλαδή βρήκε τους δράστες και τους οδήγησε στη δικαιοσύνη ενώ στο παράδειγμα που σας ανέφερα το 2011, πάω 10 χρόνια πίσω για να μην λέει κανείς ότι έχουμε κομματικές σκοπιμότητες και δεν κοιτάζουμε πριν από 3-4 χρόνια το ποσοστό ήταν 45%». «Δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθούμε από την προσπάθεια να εξιχνιαστεί κάθε εγκληματική πράξη και ιδιαίτερα κάθε δολοφονία, κάθε αφαίρεση ανθρώπινης ζωής. Είμαστε επίμονοι, γίνονται σοβαρές και συστηματικές έρευνες, τις οποίες τις αξιολογώ με θετικό τρόπο, γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια την οποία την παρακολουθούμε και θα είμαστε ικανοποιημένοι όταν οι δράστες κάθε περίπτωσης οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Για παράδειγμα πριν από δύο μήνες κάναμε ολόκληρη διεθνή επιχείρηση με τον Αλβανό συνάδελφό μου, προκειμένου να συλληφθεί ένας Αλβανός κακοποιός που βίασε μία κοπέλα στο Παλαιό Φάληρο. Υπερβήκαμε όρια, νόμους και πρωτόκολλα για να τον συλλάβουμε. Θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι νοιαζόμαστε για κάθε πολίτη και όχι μόνο για αυτούς που σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά είναι επώνυμοι η έχουνε ισχύ πολιτική, οικονομική, μας νοιάζει κάθε άνθρωπος» συμπλήρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Διεμήνυσε ακόμα ότι «θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες τις ημέρες τις αστυνομικές δυνάμεις και θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός με τον οποίο δεν υπάρχει περίπτωση σε μέρη που υπάρχει μαζική παρουσία των ανθρώπων, να μην υπάρχει και η εμφανής παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας». Ο ίδιος χαρακτήρησε «πολύ σοβαρή» την αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κάνοντας λόγο για «σοκαριστικά στοιχεία καθώς η Ελληνική Αστυνομία ασχολήθηκε με 11.500 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο 2022». «Καλούμε όλους τους ανθρώπους να μιλούν και να απευθύνονται στην Αστυνομία. Ιδίως τις γυναίκες που κατά μείζονα λόγο είναι θύματα. Να ανοίξουν την ψυχή τους και την καρδιά τους να πουν το πρόβλημα τους για να μπορέσουμε να δράσουμε. Δημιουργήσαμε 18 γραφεία που ασχολούνται με το θέμα και μέσα στο 2023 θα τα διπλασιάσουμε. Υπάρχει η γραμμή 15900 όπου μπορεί ο κάθε άνθρωπος, η κάθε γυναίκα να απευθυνθεί και όταν φτάσει στην Αστυνομία είναι υποχρεωτικό να υπάρχει δικογραφία και παίρνονται μέτρα προστασίας». Επανερχόμενος, δε, στο μεταναστευτικό ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι «η πρώτη αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η φύλαξη των συνόρων της πατρίδας μας από την παράνομη μετανάστευση. Εκεί υπάρχει ένας συγκλονιστικός αριθμός 256.000 παράνομοι μετανάστες απετράπησαν το 2022 να περάσουν παρανόμως από τον Έβρο. Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο δεν κάνουμε τίποτα λιγότερο από αυτό που πρέπει για να προστατέψουμε τα σύνορα της πατρίδας μας παρότι ορισμένοι θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να αντιστρέψουν την αλήθεια. Η Ελληνική Αστυνομία τηρεί πλήρως το διεθνές δίκαιο και όλους τους διεθνείς κανόνες που υπάρχουν για την δράση της και συνεργάζεται σταθερά με τον Frontex. Είναι γνωστό επίσης, ότι οι αστυνομικοί μας και πέρυσι το χειμώνα και πρόπερσι, τα λέω γιατί τα βίωσα προσωπικά, έχουν σώσει εκατοντάδες παράνομους μετανάστες, τους οποίους είχαν ρίξει οι απέναντι στα χειμαρρώδη και παγωμένα νερά του Έβρου». Ειδήσεις σήμερα Η ιστορία του «Πρωινού τσιγάρου» του Μαυρουδή – Η άρνηση του Αλκαίου και η παρέμβαση Μικρούτσικου Και δεύτερο πολύνεκρο χτύπημα κατά Ρώσων – Τι λέει η Μόσχα για τη «σφαγή» στη Μακιίφκα Ο «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Φράνκο Τζεφιρέλι κατέθεσαν μήνυση 54 χρόνια μετά για σεξουαλική παρενόχληση

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )