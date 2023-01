Καλίν: Η Ελλάδα θα έχει σοβαρές συνέπειες αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα «Θα αντισταθούμε σφοδρά, δεν θα το αποδεχθούμε», είπε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Νέες απειλές προς την Ελλάδα εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου, Ιμπραχίμ Καλίν. Όπως είπε σε περίπτωση επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδας, ακόμη και στην Κρήτη, θα έχει σοβαρές συνέπειες. «Θα αντισταθούμε σφοδρά, δεν θα το αποδεχθούμε», είπε. Ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν, στο ερώτημα δημοσιογράφου ποια θα είναι η απάντηση της Τουρκίας, εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στην Κρήτη, ο Καλίν απάντησε: «Το είπε πρόσφατα και ο υπουργός Εξωτερικών, ότι οποιαδήποτε επέκταση άνω των 6 μιλίων, όχι 12 μιλίων, θα αντιμετωπίσει την άμεση αντίρρηση, την αντίθεση και τη σφοδρή αντίσταση από την Τουρκία. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αφήστε τα 12 μίλια, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε αν τα επεκτείνουν και πάνω από 6, 7, 8 και 9 μίλια. Και αυτό θα έχει σοβαρές συνέπειες για την Ελλάδα. Περιμένουμε και ελπίζουμε να μην καταφύγουν σε τέτοιο δρόμο. Αν κάνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα τα αφήσουμε ποτέ αναπάντητα». Ο Καλίν συμπλήρωσε ότι αν η Ελλάδα επεκτείνει τα «χωρικά ύδατα στην Κρήτη, τα πλοία μας θα βγαίνουν στη Μεσόγειο από τα ελληνικά χωρικά ύδατα». «Δεν θα το αποδεχθούμε. Είναι εναντίον του διεθνούς δικαίου», πρόσθεσε. Ειδήσεις σήμερα Έσκασε η υγειονομική «φούσκα» της Κίνας: Έρχονται νέα μέτρα σε πύλες εισόδου από την ΕΕ Σόου, αντιδράσεις και δικαιώματα των «Drag Queens» Αίθριος ο καιρός σήμερα με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες BEST OF NETWORK 03.01.2023, 18:02 03.01.2023, 16:55 03.01.2023, 10:49 03.01.2023, 19:01 03.01.2023, 15:41 03.01.2023, 19:00

