Κατάρ-gate: Οι Bέλγοι απαγόρευσαν στην Καϊλή να βλέπει το παιδί της ακόμα και μέσω Skype Το αίτημα της απορρίφθηκε, ανέφερε ο συνήγορός της Μιχάλης Δημητρακόπουλος – «Είναι άδικο αυτό, δεν αντέχω» του είπε η ευρωβουλευτής Ένα κατηγορηγματικό «όχι» ήταν η απάντηση των βέλγικων αρχών στο διπλό αίτημα της Εύας Καϊλή να βλέπει το παιδί της. Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε να συναντά τη μικρή κάποιες μέρες μέσα στη φυλακή ή να την βλέπει μέσω Skype όσο βρίσκεται με τον παππού της. Ωστόσο, και τα δυο αιτήματα απορρίφθηκαν, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Μιχάλη Δημητρακόπουλο. Η άρνηση έφερε το ξέσπασμα της Εύας Καϊλή μέσα απο το κελί της. Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, η Εύα Καϊλή ανέφερε στον συνήγορό της: «Βασανίζομαι. Είναι άδικο αυτό. Δεν αντέχω. Καταρρέω. Τι τους φταίει η μικρή και την κρατάνε μακριά μου». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpjp42pr1rpt) «Χρησιμοποιούν το παιδί για να “σπάσει” η Εύα Καϊλή» Πώς ερμηνεύεται όμως η ιδιαίτερα αυστηρή στάση των βελγικών αρχών απέναντι στην πρώην ευρωβουλευτή; Η πλευρά της Εύας Καϊλη υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούν το παιδί ως μέσο πίεσης για να «σπάσει» η πρώην ευρωβουλευτής. Όπως τονίζουν, ειναι χαρακτηριστικό ότι δεν δόθηκε στους συνηγόρους της το σκεπτικό της απόρριψης. Θεωρούν πως οι Αρχές ζητούν ομολογία απο την Καϊλη για να της επιτρέψουν να δει τη μικρή. Απο την άλλη μεριά, νομικοί στις Βρυξέλλες λένε ότι είναι αυστηρός ο εσωτερικός κανονισμός στις φυλακές. Περίπου 20.000 παιδιά έχουν γονείς στις φυλακές και απαιτούνται δύο ψυχολόγοι κι ένας σωφρονιστικος υπάλληλος να είναι παρόντες. Τώρα αρκετοί είναι σε άδεια, και επιστρέφουν τη Δευτέρα. Ειδήσεις σήμερα: Βέροια: «Σκότωσε το μωρό της από εκδίκηση στον σύντροφό της» λέει ο παππούς της 29χρονης Φρίκη στην Κίνα – Καίνε νεκρούς από Covid ακόμα και στους δρόμους Πλεύρης: Υπάρχει επάρκεια γενοσήμων για αντιπυρετικά, αντιβιώσεις και παιδικά φάρμακα BEST OF NETWORK 04.01.2023, 13:54 04.01.2023, 16:11 03.01.2023, 13:53 04.01.2023, 22:25 04.01.2023, 22:29 04.01.2023, 18:25

