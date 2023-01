Κόντρα Γεωργιάδη – Ηλιόπουλου στον «αέρα»: «Είσαι κλόουν» – «Είστε άθλια υποκείμενα»

Σκληρή αντιπαράθεση είχαν σήμερα, στο στούντιο του ΑΝΤ1 Νάσος Ηλιόπουλος και Άδωνις Γεωργιάδης με φόντο το «καλάθι του νοικοκυριού», την ενεργειακή κρίση και το σκάνδαλο των υποκλοπών. Λίγο πριν ολοκληρωθεί η μεταξύ τους συζήτηση η κατάσταση ξέφυγε σχετικά με τις υποκλοπές, με τον πρώην πλέον εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ να χαρακτηρίζει τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ως «κλόουν» και τον Άδωνη Γεωργιάδη ν’ απαντά: «είστε άθλια υποκείμενα και γι’ αυτό δεν θα κερδίσετε τις εκλογές. Ο κόσμος σας σιχαίνεται». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cpj8ese07oe1) Αναλυτικά ο διάλογος: Γεωργιάδης: Η υπόθεση των υποκλοπών, προσωπικά, μου είναι αδιάφορη. Παίξτε τη όσο θέλετε, κάντε τη σημαία. Ηλιόπουλος: Σας είναι αδιάφορη η δημοκρατία, αυτό είναι το ζήτημα κ. Γεωργιάδη. Γεωργιάδης: Επειδή ο κ. Ηλιόπουλος θέτει ζήτημα δημοκρατίας σε ό,τι αφορά στην παρακολούθηση, οφείλω να πω την απορία που έχω στη ζωή μου πάντα σε αυτή την υπόθεση. Ο κ. Ηλιόπουλος ήταν κομμουνιστής στα νιάτα του, όπως ο κ. Τσίπρας που ήταν στην ΚΝΕ και τα λοιπά. Ηλιόπουλος: Δόξα τω Θεό, δεν υπήρξα φασίστας. Γεωργιάδης: Ο κομμουνισμός και ο φασισμός είναι το ίδιο. Ηλιόπουλος: Δεν ήμουν φασίστας, δεν πούλαγα βιβλία του Πλεύρη για τους Εβραίους. Γεωργιάδης: Αφήστε να πω το επιχείρημα που θέλω. Όταν ήσουν Κνίτης, όπως ο Τσίπρας… Ηλιόπουλος: Δεν ήμουν ποτέ Κνίτης, είσαι αστείος. Γεωργιάδης: Και πίστευες στον Τσαουσέσκου και στον Στάλιν, δεν μπορεί να σε πειράζει η παρακολούθηση τηλεφώνων. Είναι υποκριτικό. Ηλιόπουλος: Είσαι κλόουν. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Είσαι κλόουν. Γεωργιάδης: Κυρία Αναστασοπούλου… Με συγχωρείτε πάρα πολύ είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε τώρα. Ανασταστοπούλου: Πάρτε το πίσω. Ηλιόπουλος: Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Γεωργιάδης: Παραδίδω στον ελληνικό λαό το δήθεν μειλίχιο ύφος του κ. Ηλιόπουλου που όταν τον στρίμωξα για την πραγματική του ιδεολογία, το γύρισε στον Πλεύρη, στο είσαι κλόουν και σε όλα τα άλλα. Ηλιόπουλος: Δεν με στριμώξατε καθόλου. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Γεωργιάδης: Αυτοί είστε, αυτά τα άθλια υποκείμενα είστε. Γι’ αυτό δεν θα ξανακερδίσετε τις εκλογές. Γιατί ο κόσμος σας σιχαίνετε κύριε. Σας σιχαίνεται ο ελληνικός λαός που σας βλέπει. Ηλιόπουλος: Κοίτα ποιος μιλάει… Γεωργιάδης: Εγώ έχω 70 χιλ. σταυρούς. Ειδήσεις σήμερα: Κίνα – Κορωνοϊός: Έσκασε η υγειονομική «φούσκα» – Έρχονται νέα μέτρα σε πύλες εισόδου από την ΕΕ Γλυπτά του Παρθενώνα: Οι βρετανικές διαρροές σχετικά με την επιστροφή τους στην Ελλάδα και οι διαψεύσεις Βέροια: Απολογείται σήμερα η 29χρονη που πέταξε το βρέφος στον Αλιάκμονα

