Λευτέρης Χρυσοφάκης: Αποσύρει την υποψηφιότητά του από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά Ο πολιτευτής του κόμματος αφήνει αιχμές κατά της Χαριλάου Τρικούπη Την απόφασή του να αποσύρει την υποψηφιότητά του από το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά δημοσιοποίησε πριν από λίγο ο κ. Λευτέρης Χρυσοφάκης, αφήνοντας αιχμές εναντίον της Χαριλάου Τρικούπη. Ο κ. Χρυσοφάκης μπήκε στη λίστα των υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά το 2019- μάλιστα αυτό συνέβη, ένα μήνα πριν τις εκλογές, όταν του ζήτησε να ενταχθεί στην μάχη η αείμνηστη πρόεδρος του κόμματος, Φώφη Γεννηματά. Σε αναλυτική ανοιχτή επιστολή του ο κ. Χρυσοφάκης εξηγεί τους λόγους που το οδήγησαν στο να αποσύρει την υποψηφιότητά του και , όπως λέει, δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα της Γεννηματά. Κάποια στελέχη πάντως σημειώνουν ότι με τη νέα κατανομή των εδρών λόγω της απογραφής ( -1 στην Α’ Πειραιά) μειώνονται εξαιρετικά οι πιθανότητες εκλογής βουλευτή με τη «σημαία» του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή. Στην ανάρτησή του επισημαίνει ωστόσο ο κ. Χρυσοφάκης: «Στη μικρή μου διαδρομή στην πολιτική, υπηρέτησα την παράταξη μου και τον Πειραιά με πίστη, με αγάπη, με αφοσίωση, με ανιδιοτέλεια. Ήρθα για να δώσω, και όχι για να πάρω. Έμαθα να ζω για την πολιτική, και όχι από την πολιτική. Γνώρισα ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν, που έχτισα σχέσεις βαθιές, ειλικρινείς, προσωπικές. Με χειραψίες ζεστές και βλέμματα καθαρά. Έδωσα τη μάχη του σταυρού το 2019, με μόλις ένα μήνα προετοιμασία, ξέροντας πως δεν περιμένω τίποτα, απλώς για να ενώσω κι εγώ τις δυνάμεις μου με δεκάδες αγνούς αγωνιστές, και κυρίως με αυτήν που μου το ζήτησε, με τη Φώφη Γεννηματά, στον δύσκολο αγώνα που έδινε για να μας κρατήσει όρθιους. Και το πέτυχε. Από τότε δεν σταμάτησα στιγμή να δίνω καθημερινά τον δικό μου προσωπικό αλλά και συλλογικό αγώνα, για το ΠΑΣΟΚ και για τον Πειραιά που τόσο αγαπώ. Δήλωσα την πρόθεση μου να δώσω ξανά τη μάχη του σταυρού, πιστεύοντας βαθιά ότι μπορούσα να προσθέσω, να βάλω το δικό μου λιθαράκι στην κοινή μας προσπάθεια. Ήθελα να το κάνω όπως πάντα, με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με υπερηφάνεια, όπως μου έμαθε η Φώφη Γεννηματά, που με τίμησε με την φιλία της, αλλά και με πολλή δουλειά. Δεν ζήτησα αναγνώριση, ίσως απλώς τον ίδιο σεβασμό που πρόσφερα κι εγώ. Ίσως όμως, σήμερα, κάποια από αυτά να είναι πιο δύσκολα να τα βρεις στη νέα μας «οικογένεια». Αποσύρω με λύπη την υποψηφιότητα μου, αλλά και με την ίδια πίστη και αφοσίωση να παραμείνω στρατιώτης της παράταξης. Της χρωστάμε να συνεχίσουμε στο δρόμο της. Εγώ θα το κάνω». Ειδήσεις σήμερα: Νότης Μαυρουδής: Η ιστορία του «Πρωινού τσιγάρου» – Η άρνηση του Αλκαίου και η παρέμβαση του Μικρούτσικου Ο «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Φράνκο Τζεφιρέλι κατέθεσαν μήνυση 54 χρόνια μετά για σεξουαλική παρενόχληση Βενσάν Κασέλ: Σηκώνει την μπλούζα της Τίνα Κουνακέι και δείχνει το τέλειο κορμί της BEST OF NETWORK 04.01.2023, 13:54 04.01.2023, 10:15 03.01.2023, 13:53 04.01.2023, 14:05 04.01.2023, 14:40 03.01.2023, 19:00

