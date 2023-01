Μητσοτάκης: Από τον Απρίλιο και μετά οι εκλογές – Τι συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου

Από τον Απρίλιο και μετά θα γίνουν οι βουλευτικές εκλογές, ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης είναι συνεπής στη δέσμευσή του για εκλογές στο τέλος της τετραετίας, ενώ ο ίδιος θα προσδιορίσει ποια είναι η κατάλληλη ημερομηνία για να στηθούν κάλπες από τον Απρίλιο και μετά. Έμφαση δόθηκε και στις βασικές αρχές του προγράμματος για την επόμενη τετραετία, με έμφαση στην αύξηση των μισθών. Αναλυτικά, στη σύσκεψη όπως γίνεται στην αρχή κάθε χρονιάς, συζητήθηκε ο προγραμματισμός του επόμενου διαστήματος: - Ο προγραμματισμός του νομοθετικού έργου και τα νομοσχέδια που επεξεργάζονται τα υπουργεία, - Ο απολογισμός και η προβολή του κυβερνητικού έργου ανά τομέα ώστε όλο αυτό το έργο που έχει παραχθεί να μην χαθεί στην αντιπαράθεση της προεκλογικής περιόδου, - Βασικές αρχές του προγράμματος για την επόμενη 4ετία με έμφαση στην αύξηση των μισθών, όπως περιέγραφε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, - Η προβολή των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων, με τα έργα που έχουν γίνει κι αυτά που έχουν σχεδιαστεί, - Η κατάρτιση προγράμματος περιοδειών του Πρωθυπουργού, των υπουργών και των κομματικών στελεχών, Ποιοι μετείχαν στη σύσκεψη Στη σύσκεψη μετείχε σχεδόν το σύνολο του πρωινού καφέ και άλλα στελέχη από την ηγεσία της ΝΔ. Μεταξύ άλλων, παρόντες ήταν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Θανάσης Κοντογεώργης, ο επικεφαλής του Ψηφιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού του Μαξίμου Έρικ Παρκς, η διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου Δημήτρης Τσιόδρας, ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας Προγράμματος της ΝΔ Χάρης Θεοχάρης κ.α. Κατά τη σύσκεψη, συζητήθηκαν οι άξονες του πολιτικού λόγου της ΝΔ από εδώ και πέρα αλλά και το χρονοδιάγραμμα των περιοδειών, τόσο του πρωθυπουργού όσο και των στελεχών της ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στην Ιαπωνία, το Νταβός και στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο. Πρώτος σταθμός, όπως έγραψε το thetimes|-.gr από χθες θα είναι η Κομοτηνή και η Αλεξανδρούπολη στις 13-14 Ιανουαρίου. Ήδη, πάντως, το προηγούμενο διάστημα και μετά το συνέδριο της ΝΔ έτρεξε μια προετοιμασία για το πρόγραμμα του κόμματος στην αντίστοιχη γραμματεία της ΝΔ, σε συνεργασία και με τους τομείς πολιτικής του κόμματος. Ειδήσεις σήμερα: Άγρια κόντρα του Γεωργιάδη με τον Ηλιόπουλο στον «αέρα»: «Είσαι κλόουν» – «Είστε άθλια υποκείμενα» Συνελήφθη για επεισόδιο βίας με την έγκυο σύντροφό του ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Όλοι αγαπήσαμε αλλά…

