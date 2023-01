ΠΑΣΟΚ: Ντροπή να εμφανίζεται ως υποψήφιος βουλευτής πρόσωπο που δεν πληρούσε τα σχετικά κριτήρια που έχουν τεθεί «Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα ανακοινώσει έγκαιρα και κυρίως ακηδεμόνευτα τους υποψήφιους βουλευτές του», υποστηρίζουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη Πηγές του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, το απόγευμα της Τρίτης, αναφερόμενες στην αποχώρηση του Λευτέρη Χρυσοφάκη από το ψηφοδέλτιο της Α’ Πειραιά, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάζουν επισημαίνουν πως «είναι ντροπή να εμφανίζεται ως υποψήφιος, πρόσωπο που έχει αποκλειστεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων καθώς δεν πληρούσε τα κριτήρια που έχουν τεθεί». «Τις τελευταίες εβδομάδες γράφεται εμμονικά ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καθυστέρησε να ανακοινώσει τους υποψήφιους βουλευτές του, όταν κανένα κόμμα δεν έχει προβεί σε ανάλογες ανακοινώσεις για τον προφανή λόγο, την ενσωμάτωση της τελικής απογραφής», σημειώνουν οι ίδιες πηγές. «Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα ανακοινώσει έγκαιρα και κυρίως ακηδεμόνευτα τους υποψήφιους βουλευτές του.Τα φθηνά επικοινωνιακά παιχνίδια τα αντιλαμβάνονται πλήρως οι πολίτες. Ας μην ματαιοπονούν, λοιπόν, ορισμένοι», καταλήγουν οι πηγές της Χαριλάου Τρικούπη. Ειδήσεις σήμερα Πλεύρης: Υπάρχει επάρκεια γενοσήμων για αντιπυρετικά, αντιβιώσεις και παιδικά φάρμακα Βέροια: «Σκότωσε το μωρό της από εκδίκηση στον σύντροφό της» λέει ο παππούς της 29χρονης Φρίκη στην Κίνα – Καίνε νεκρούς από Covid ακόμα και στους δρόμους BEST OF NETWORK 04.01.2023, 13:54 04.01.2023, 16:11 03.01.2023, 13:53 04.01.2023, 19:45 04.01.2023, 19:45 04.01.2023, 18:25

