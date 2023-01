ΡΑΕ: Διαβούλευση για συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO

Πράσινο φως άναψε η ΡΑΕ στο αίτημα του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με τον γενικό σχεδιασμό της αγοράς για τη συμμετοχή στις πλατφόρμες MARI και PICASSO. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023.

Ειδικότερα αναφέρει η ανακοίνωση της ΡΑΕ:

«Με την υπ’ αριθ. 363/2022 απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2212/06.05.2022) η ΡΑΕ ενέκρινε το αίτημα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη χορήγηση παρέκκλισης από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 και της παρ. 6 του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 62 του ανωτέρω Κανονισμού, για χρονικό διάστημα δύο ετών, έως τις 24 Ιουλίου 2024 (24.07.2024).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του αναφερόμενου σε αυτήν σχεδίου εφαρμογής για τη συμμετοχή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης στην Ελλάδα στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες Manually Activated Reserves Initiative (MARI) και Platform for the International Coordination of Automated Frequency Restoration and Stable System Operation (PICASSO), η ΑΔΜΗΕ A.E. υπέβαλε στη ΡΑΕ την εισήγησή της αναφορικά με τον γενικό σχεδιασμό της αγοράς για τη συμμετοχή στις εν λόγω πλατφόρμες.

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την ως άνω εισήγηση της ΑΔΜΗΕ A.E., όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το με το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΑΔΜΗΕ/ΓΔΛΥΑ/20074/28.12.2022 (ΡΑΕ I-343291/29.12.2022) έγγραφό της. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί των ως άνω κειμένων ηλεκτρονικά στη διεύθυνση elecodes-market@rae.gr ή εγγράφως, έως και τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του».

Διαβάστε ακόμη:

Ακίνητα: Οι τιμές «πέφτουν» ακόμη και στο Μανχάταν – Γιατί στην Ελλάδα παραμένουν στα ύψη

Σεμίραμις και Αλίκη Παληού: Οι κόρες του Συμεών Παληού χαράζουν τη δική τους ρότα στη Ναυτιλία

H θεραπεία κλειστοφοβίας, υψοφοβίας και κάθε φοβίας, μέσω Εικονικής Πραγματικότητας στην Ελλάδα