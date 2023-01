Σε πρώτο πλάνο το εκλογικό πρόγραμμα της ΝΔ σε ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου Βασικός στόχος της σύσκεψης είναι να προσδιοριστούν σαφέστερα οι άξονες του πολιτικού λόγου της ΝΔ από εδώ και πέρα Γιώργος Ευγενίδης 04.01.2023, 06:25 Ο πρωθυπουργός επέστρεψε στη βάση του και οι συσκέψεις ξεκίνησαν για τα καλά και πάλι στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς το κυβερνητικό σχήμα βρίσκεται στην τελευταία ευθεία πριν τις κάλπες και το επόμενο διάστημα θα χαρακτηριστεί από έναν συνδυασμό εκλογικής προετοιμασίας και κυβερνητικού έργου. Αντίστοιχο είναι, παράλληλα, το κλίμα και στα γραφεία της ΝΔ, τα οποία αρχίζουν και «ζωντανεύουν» ενόψει των επικείμενων εκλογών. Ήδη χθες έλαβε χώρα μια σύσκεψη υπό τον κ. Μητσοτάκη με συνεργάτες του για λεπτομέρειες του κυβερνητικού έργου, ενώ σήμερα το πρωί στις 11:00 σχεδόν το σύνολο του πρωινού καφέ και άλλα στελέχη από την ηγεσία της ΝΔ θα βρεθούν στο Μαξίμου για μια σύσκεψη με αντικείμενο τη συστηματοποίηση της προβολής του κυβερνητικού έργου, το πρόταγμα βασικών θεματικών αξόνων, αλλά και των προσδιορισμών των προεκλογικών σταθμών του πρωθυπουργού. Ανώτερη κυβερνητική πηγή εξηγεί στο thetimes|-.gr ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αυτές οι συσκέψεις, αν και το timing τους προσδίδει νέο περιεχόμενο. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού της κυβέρνησης Θανάσης Κοντογεώργης, ο επικεφαλής του Ψηφιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού του Μαξίμου Έρικ Παρκς, η διευθύντρια Επικοινωνίας Κύρα Κάπη, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου Δημήτρης Τσιόδρας, ο γραμματέας της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ Νίκος Ρωμανός, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης, ο γραμματέας Προγράμματος της ΝΔ Χάρης Θεοχάρης κ.α. Βασικός στόχος της σύσκεψης είναι να προσδιοριστούν σαφέστερα οι άξονες του πολιτικού λόγου της ΝΔ από εδώ και πέρα, αλλά και να οργανωθεί το χρονοδιάγραμμα των περιοδειών του πρωθυπουργού, αλλά και των στελεχών της ΝΔ, με δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει το επόμενο διάστημα μπροστά του ταξίδι στην Ιαπωνία, στο Νταβός και σίγουρα στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής τον Φεβρουάριο. Πρώτος σταθμός, όπως έγραψε το thetimes|-.gr από χθες θα είναι η Κομοτηνή και η Αλεξανδρούπολη στις 13-14 Ιανουαρίου. Ήδη, πάντως, το προηγούμενο διάστημα και μετά το συνέδριο της ΝΔ έτρεξε μια προετοιμασία για το πρόγραμμα του κόμματος στην αντίστοιχη γραμματεία της ΝΔ, σε συνεργασία και με τους τομείς πολιτικής του κόμματος. Το πολιτικό πλαίσιο της επόμενης τετραετίας έθεσε, άλλωστε, και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, βάζοντας σε πρώτο πλάνο μετά την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας την ενίσχυση των μισθών και εν γενεί των απολαβών των εργαζόμενων. Πάντως, ο πρωθυπουργός δεν πρόκειται ακόμα να ανοίξει τα χαρτιά του για το «πότε» των εκλογών, όσο και αν ο μηχανισμός κάνει σχέδια επί χάρτου. Ειδήσεις σήμερα Βέροια – Ανατριχιαστική η περιγραφή του αστυνομικού που βρήκε το βρέφος: «Eπέπλεε στο νερό μπρούμυτα, είχε σημάδια» Πάτρα: Παρέμβαση εισαγγελέα για τη φωτιά στον Ρομά – Διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση Ντάνα Γουάιτ: Το αφεντικό του UFC χαστουκίζει τη σύζυγό του σε κλαμπ στο Μεξικό την Πρωτοχρονιά Γιώργος Ευγενίδης 04.01.2023, 06:25 BEST OF NETWORK 03.01.2023, 18:02 03.01.2023, 16:55 03.01.2023, 10:49 03.01.2023, 19:01 03.01.2023, 15:41 03.01.2023, 15:57

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )