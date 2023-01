Στη Γαύδο για τα Θεοφάνια ο Μητσοτάκης Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί και το στρατιωτικό φυλάκιο της Γαύδου Στην ακριτική Γαύδο θα βρεθεί ανήμερα των Θεοφανίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δήμαρχος του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, ενημερώθηκε και επίσημα για την παρουσία του κ. Μητσοτάκη την Παρασκευή στο νησί, που είναι η πρώτη για πρωθυπουργό μετά από 26 χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, είχε βρεθεί πέρσι για τα Θεοφάνεια στη Γαύδο. Ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Γαύδο με ελικόπτερο από την 115 Πτέρυγα Μάχης, προκειμένου να είναι στο νησί περίπου στις 11, όταν και αναμένεται να δέσει και το πλοίο της γραμμής, με βουλευτές, κομματικά στελέχη και εκπροσώπους της τοπικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και της τοπικής εκκλησίας. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί και το στρατιωτικό φυλάκιο της Γαύδου, που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. Ειδήσεις σήμερα: Νότης Μαυρουδής: Η ιστορία του «Πρωινού τσιγάρου» – Η άρνηση του Αλκαίου και η παρέμβαση του Μικρούτσικου Ο «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» του Φράνκο Τζεφιρέλι κατέθεσαν μήνυση 54 χρόνια μετά για σεξουαλική παρενόχληση Βενσάν Κασέλ: Σηκώνει την μπλούζα της Τίνα Κουνακέι και δείχνει το τέλειο κορμί της BEST OF NETWORK 04.01.2023, 11:00 04.01.2023, 10:26 03.01.2023, 13:53 04.01.2023, 09:29 04.01.2023, 09:30 03.01.2023, 19:00

