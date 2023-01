ΣΥΡΙΖΑ για Μαυρουδή: Το έργο του αποτελεί ακριβή παρακαταθήκη για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό Στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο Νότης Μαυρουδής «σφράγισε το ελληνικό τραγούδι με τις πάνω από 200 συνθέσεις του» «Από εχθές το βράδυ όλη η Ελλάδα θρηνεί για την ξαφνική απώλεια του Νότη Μαυρουδή, κορυφαίου συνθέτη και σολίστ της κλασικής κιθάρας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,στη συλλυπητήρια ανακοίνωση του , τονίζοντας ότι «ο Νότης Μαυρουδής υπήρξε μία εκ των σημαντικότερων καλλιτεχνικών φυσιογνωμιών στη χώρα μας τα τελευταία 60 χρόνια». Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι ο Νότης Μαυρουδής «σφράγισε το ελληνικό τραγούδι με τις πάνω από 200 συνθέσεις του, ενώ έγινε γνωστός διεθνώς με τα δεκάδες ρεσιτάλ που έδωσε ανά τον κόσμο. Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές και στιχουργούς, όπως ο Οδυσσέας Ελύτης, ο ‘Ακος Δασκαλόπουλος και ο Ηλίας Κατσούλης, ενώ μελοποίησε ακόμα ποίηση του Μάνου Χατζιδάκι και του Γιάννη Κακουλίδη. Για το έργο του βραβεύτηκε σε διεθνή φεστιβάλ και παράλληλα δίδαξε κλασική κιθάρα στη Scuola Ciciva di Milano και στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Ακόμα τιμήθηκε από την πρεσβεία της Βραζιλίας με το βραβείο Heitor Villa-Lobos, για τη διάδοση του έργου του μεγάλου Βραζιλιάνου μουσικού». Προσθέτει δε ότι «ως πολίτης ήταν διαρκώς ανήσυχος για τις πολιτικές εξελίξεις με συχνότατη παρέμβαση στον δημόσιο διάλογο, είτε με τακτική αρθρογραφία του σε διάφορες εφημερίδες, είτε μέσω του διαδικτύου». Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει επιπλέον ότι τα τραγούδια του Νότη Μαυρουδή «με την ξεχωριστή και γνώριμη ευαισθησία που διαπνέονταν, καθώς και οι ερμηνείες του στην κλασική κιθάρα αποτελούν ακριβή παρακαταθήκη για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό». «Εκφράζουμε συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους μουσικούς του εκλιπόντος». Ειδήσεις σήμερα Ψάχνουν 19χρονο για σεξουαλική κακοποίηση 13χρονης στη Ρόδο H Μόσχα τα ρίχνει στους Ρώσους στρατιώτες και τα κινητά τους για τη «σφαγή» στη ΜακιίφκαΚαλίν: Η Ελλάδα θα έχει σοβαρές συνέπειες αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα BEST OF NETWORK 04.01.2023, 10:30 04.01.2023, 10:26 03.01.2023, 13:53 04.01.2023, 09:29 04.01.2023, 09:30 03.01.2023, 19:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )