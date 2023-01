Υποψήφιος στο βόρειο Τομέα Αττικής με τη ΝΔ ο Νίκος Παπαθανάσης Συναντήθηκε με τον πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ, στην εκλογική περιφέρεια του Β1′ Βόρειου Τομέα Αθηνών.Η αλλαγή του εκλογικού χάρτη έφερε και αλλαγή εκλογικών πλάνων για τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση. Η μία επιπλέον έδρα που βάσει της απογραφής αποδίδεται στον Βόρειο Τομέα της Β Αθηνών δίνει την ευκαιρία στον αναπληρωτή υπουργό να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε μία περιφέρεια που θεωρείται προνομιακή για τη ΝΔ, κάτι που έγινε σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, του οποίου ο κ. Παπαθανάσης είναι στενός συνεργάτης. Υπενθυμίζεται ότι προ μηνών είχε διαμηνυθεί ότι ο κ. Παπαθανάσης δεν θα είναι υποψήφιος, όμως τα πλάνα άλλαξαν και έτσι ο ίδιος έχει την ευκαιρία να κριθεί και για τα όσα έγιναν στο κομμάτι των επενδύσεων, οι οποίες εμπίπτουν στην δική του αρμοδιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Παπαθανάσης αναμένεται να έχει και την πολιτική στήριξη του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, όπως πολιτεύεται στην ίδια περιφέρεια. Ειδήσεις σήμεραΨάχνουν 19χρονο για σεξουαλική κακοποίηση 13χρονης στη Ρόδο H Μόσχα τα ρίχνει στους Ρώσους στρατιώτες και τα κινητά τους για τη «σφαγή» στη ΜακιίφκαΚαλίν: Η Ελλάδα θα έχει σοβαρές συνέπειες αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα BEST OF NETWORK 04.01.2023, 10:30 04.01.2023, 10:26 03.01.2023, 13:53 04.01.2023, 09:29 04.01.2023, 09:30 03.01.2023, 19:00

