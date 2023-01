Qatar Gate – Διεθνής Αμνηστία Ιταλίας: Η Εύα Καϊλή πρέπει να είναι με την κόρη της

«Η κόρη της Εύας Καϊλή δικαιούται να είναι με τη μητέρα της…η Ευρώπη δεν είναι Λευκορωσία», αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία Ιταλίας παίρνοντας θέση στην υπόθεση της Ελληνίδας καθαιρεθείσας αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου διαφθοράς «QatarGate». Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα «La Repubblica», ο εκπρόσωπος της οργάνωσης, Ρικάρντο Νούρι, τάχθηκε υπέρ της επανένωσης της κόρης του ζεύγους Καϊλή – Τζόρτζι, με την μητέρα της που εμπλέκεται στην έρευνα του σκανδάλου και κρατείται στις φυλακές Χάρεν των Βρυξελλών, προτάσσοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα της μικρής. «Ένα ανήλικο άτομο πρέπει να μένει με τουλάχιστον έναν από τους δύο γονείς, η κοινή λογική το προτάσσει ακόμη και πριν από το Διεθνές Δίκαιο. Στην υπόθεση φυλάκισης του Φραντσέσκο Τζόρτζι και της Εύας Καϊλή στο Βέλγιο διακυβεύεται η μη υποτιμητέα αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, της σχεδόν δύο ετών κόρης τους. Είναι μια αρχή που κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών και των Εφήβων, την οποία υιοθέτησε και το Βέλγιο το 1989», τόνισε ο Νούρι. Τη φροντίδα της κόρης του ζευγαριού, την οποία η Καϊλή φέρεται- σύμφωνα με πληροφορίες- να είδε στις φυλακές Χάρεν όπου κρατείται, έχει αναλάβει σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα ο παππούς της, από την πλευρά της μητέρας της. Για τον εκπρόσωπο του ιταλικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, «η Ιταλία έχει καλύτερη νομοθετική κατάσταση από αυτή του Βελγίου, επειδή επιτρέπει στους ανηλίκους να μη χάνουν την επαφή, ιδίως με τον γονέα. Εάν ο τελευταίος είναι στη φυλακή, οι ανήλικοι μπορούν να μείνουν με τη μητέρα τους, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι, αν αυτό πρόκειται να γίνει σε περιβάλλον ασυμβίβαστο με την υγεία του παιδιού, πρέπει να βρεθούν εναλλακτικά μέτρα», δηλαδή σίγουρα όχι σε φυλακή. Για τον Νούρι, «η πιο προφανής λύση» στην περίπτωση της Καϊλή και της κόρης της «είναι αυτή του κατ’ οίκον περιορισμού» της Ελληνίδας μητέρας, Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι «δεν είναι η Διεθνής Αμνηστία που θα προτείνει στη βελγική Δικαιοσύνη ποιο μέτρο να λάβει. Το θέμα είναι να ληφθούν υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού ακόμη και σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά θα μπορούσε να προκληθεί στις έρευνες αν υιοθετούνταν άλλο μέτρο πλην της φυλακής. Διαφορετικά, δημιουργείται ένα παράδοξο». «Ποιο είναι αυτό; «Αυτό της έρευνας για ενέργειες διαφθοράς με στόχο να φιμωθεί το δράμα των παραβιαζόμενων δικαιωμάτων (των μεταναστών εργατών στο Κατάρ), που παράγει στη συνέχεια μια παραβίαση των δικαιωμάτων ενός και μόνο ατόμου (της κόρης των Καϊλή και Τζόρτζι)», λέει στην ιταλική εφημερίδα ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Ιταλία. «Έχω ασχοληθεί με τις παραβιάσεις δικαιωμάτων στο Κατάρ τα τελευταία δώδεκα χρόνια, έγραψα και βιβλίο, και αναρωτιέμαι πώς κανείς δεν μίλησε γι’ αυτό. Τώρα η απάντηση ήρθε: υπήρχαν άνθρωποι που πληρώθηκαν για να πουν όλα τα καλά πράγματα για το Κατάρ. Αλλά αν η σχετική έρευνα παράγει, μεταξύ των χιλίων θετικών πτυχών, και μια κατάσταση παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων ενός ευάλωτου υποκειμένου, που σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Κάτι δεν πάει καλά, λοιπόν», αναφέρει και προσθέτει: «Το Βέλγιο δεν είναι όπως η Λευκορωσία, όπου χρησιμοποιούν τους ανήλικους αφαιρώντας τη γονική μέριμνα από τους γονείς τους επειδή είναι αντιφρονούντες. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια έρευνα διαφθοράς που αμαυρώνει ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. Δεν θέλω να φανταστώ ότι ένα δίχρονο κοριτσάκι χρόνια χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης, γιατί αυτό θα σήμαινε σε αυτή την περίπτωση ότι είμαστε πιο κοντά στη Λευκορωσία». Ειδήσεις σήμερα: Άγρια κόντρα του Γεωργιάδη με τον Ηλιόπουλο στον «αέρα»: «Είσαι κλόουν» – «Είστε άθλια υποκείμενα» Συνελήφθη για επεισόδιο βίας με την έγκυο σύντροφό του ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Όλοι αγαπήσαμε αλλά…

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )