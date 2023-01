Αλέξης Τσίπρας: Οι καρφίτσες που φορούσε στο πέτο του στην ορκωμοσία του Λούλα Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φορούσε μία σημαία της Ελλάδας, δίπλα σε αυτή της Βραζιλίας και μία στρογγυλή καρφίτσα Το ενδιαφέρον αρκετών κέντρισαν οι καρφίτσες στο πέτο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα, κατά τη χθεσινή τελετή ορκωμοσίας του νέου Προέδρου της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.Για τους πιο παρατηρητικούς ή όσους διερωτήθηκαν για τους συμβολισμούς τους, ο κ. Τσίπρας φορούσε μια καρφίτσα με τη σημαία της Ελλάδας πλάι στη σημαία της Βραζιλίας. Συγκεκριμένα, κάθε ηγέτης που συμμετείχε στην τελετή, έφερε στο πέτο του τη σημαία της χώρας του, πλάι σε αυτή την οικοδέσποινας χώρας, δηλαδή της Βραζιλίας. Όσο για τη στρόγγυλη καρφίτσα, αυτή παραχωρήθηκε από την Προεδρία της Βραζιλίας σε όσους υψηλούς προσκεκλημένους, δηλαδή αρχηγούς κρατών και εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες συμμετείχαν στην τελετή, ως διακριτικό για την παρουσία τους. O Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της Αργεντινής Αλμπέρτο Σίλβα – τον συνεχάρη για την κατάκτηση του Παγκοσμίου κυπέλλου από την «παρέα του Μέσι» O Αλέξης Τσίπρας με τον πρόεδρο της Γερμανίας Φραντς Βάλτερ Σταϊνμάγιερ Οι καρφίτσες του Αλέξη Τσίπρα σε κοντινή λήψη Ειδήσεις σήμερα: Κατάρ-gate: Ξεκινά η διαδικασία για την άρση ασυλίας των ευρωβουλευτών Ταραμπέλα και Κοτσολίνο «Αναμένουμε περισσότερα από 300.000 κρούσματα γρίπης την εβδομάδα» λέει ο Τζανάκης «Δεν σκότωσα το παιδί μου, δεν ξέρω τι έγινε», λέει τώρα η 29χρονη μητέρα BEST OF NETWORK 05.01.2023, 13:15 04.01.2023, 21:39 30.12.2022, 10:51 05.01.2023, 12:05 05.01.2023, 12:06 05.01.2023, 16:15

