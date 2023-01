Βραζιλία: Συνάντηση του Τσίπρα με τον Λούλα μερικές ώρες πριν την ορκωμοσία Οι δυο άνδρες συζήτησαν για το πώς η Ελλάδα ξεπεράσε την κρίση, για τη στάση της Ευρώπης στο Ουκρανικό αλλά και για τη μάχη της ευρωπαϊκής Αριστεράς απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς «Δεν αγωνιζόμαστε πια μόνο για να υπερασπιστούμε την κοινωνία, αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μετά την συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα Ντα Σίλβα λίγο πριν την ορκωμοσία του. Στην ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Ο Λουίς Ιγκνάσιο Λούλα Ντα Σιλβα επέστρεψε. Αυτή τη φορά το έργο του πιο δύσκολο. Δε θα αγωνιστεί μόνο για να καταπολεμήσει τις ανισότητες, τη φτώχεια και τον αναλφαβητισμό, αλλά και για να υπερασπιστεί τη Δημοκρατία και να ενώσει τη χώρα του. Μια χώρα διαιρεμένη από τον διχασμό, τα fake news, το μίσος και την ακροδεξιά προπαγάνδα των αντιπάλων του. Γιατί ο Μπολσονάρο νικήθηκε αλλά ο Μπολσοναρισμός είναι ακόμη εδώ, όπως χαρακτηριστικά μού είπε στη συνάντησή μας». Ο Λούλα επέστρεψε.Αυτή τη φορά δε θα αγωνιστεί μόνο για να καταπολεμήσει τις ανισότητες, αλλά και για να υπερασπιστεί τη Δημοκρατία και να ενώσει τη χώρα του.Γιατί ο Μπολσονάρο νικήθηκε αλλά ο Μπολσοναρισμός είναι ακόμη εδώ, όπως χαρακτηριστικά μού είπε στη συνάντησή μας. pic.twitter.com/lWdl5VSnlS— Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) January 1, 2023 Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της συνάντησης ο κ. Τσίπρας σημειώνει: «Μια συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για μισή ώρα αλλά κράτησε πάνω από μια ώρα. Γιατί ήθελε να μάθει λεπτομέρειες για τις μάχες μας με την τρόικα, για το πώς ξεπεράσαμε την κρίση, για τη λύση του Μακεδονικού, για την Κύπρο και το Αιγαίο, για τη στάση της Ευρώπης στο Ουκρανικό αλλά και για τη μάχη της ευρωπαϊκής Αριστεράς απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς. Μου αφηγήθηκε τις μεγάλες δυσκολίες που πέρασε. Τις δύσκολες μέρες στη φυλακή. Την αδίστακτη στάση των αντιπάλων του, τους 700 χιλιάδες νεκρούς της πανδημίας, το τεράστιο έλλειμμα που του αφήνουν στον δημόσιο προϋπολογισμό. Και αναλογιστήκαμε πόσο παρόμοια είναι τα συνθήματα των εχθρών του λαού και της Δημοκρατίας, όταν μου ανέφερε το κεντρικό σύνθημα του Μπολσονάρο : Θεός – πατρίδα – οικογένεια. Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε την υπόθεση της συνεργασίας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων ειδικά σε επίπεδο Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Δύο ηπείρους που βρίσκονται αντιμέτωπες όλο και περισσότερο με τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, του νέου ψυχρού πολέμου και του ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας. Συμφωνήσαμε, τέλος, να ξανασυναντηθούμε σύντομα. Ίσως σε μια επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα, γιατί θαυμάζει τους αγώνες του ελληνικού λαού και την πολιτισμική μας κληρονομιά. Περιττό να πω με ποια ιδιότητα ευχήθηκε να τον υποδεχτώ. Σημασία έχει ότι ένας σπουδαίος ηγέτης είναι ταυτόχρονα και ένας σπουδαίος φίλος της Ελλάδας». Ειδήσεις σήμερα: Λίνα Κοεμτζή: Ας είναι η τελευταία που «έφυγε», λέει η μητέρα της κρατώντας αγκαλιά την εγγονή της O Κριστιάνο Ρονάλντο ψάχνει μπάτλερ για τη βίλα του στην Πορτογαλία και δίνει μισθό 6.000 ευρώ Αύξηση του κατώτατου μισθού από 1η Απριλίου προανήγγειλε ο Μητσοτάκης στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμα BEST OF NETWORK 05.01.2023, 09:09 05.01.2023, 08:05 03.01.2023, 13:53 04.01.2023, 22:25 04.01.2023, 22:29 04.01.2023, 19:00

